Les pick-ups Ford Ranger et Volkswagen Amarok élus pick-up de l'année pour la période 2024-2025

Le jury de l'(IVotY) attribue auxetle prix international du pick-up de l'année (IPUA) pour la période 2024-2025.L'IPUA, abréviation signifiant, n'est décerné queLe Volkswagen Amarok partage la première place avec le Ford Ranger, modèle du partenaire américain Ford, pour la période 2024 et 2025.Les 20 membres du jury international IPUA ont été impressionnés par les pick-ups Amarok / Ranger pendant les essais sur la route et en conduite tout-terrain réalisés en Grèce à Athènes.Le jury de l'« International Pick-up Award » est composé de journalistes spécialisés d'Europe et d'Afrique du Sud.L'Amarok, développé et produit en partenariat avec Ford, et disponible sur certains marchés dans le monde depuis la fin 2022.En 2023, le pick-up Volkswagen est disponible à la commande sur la plupart des marchés.Le pick-up de Volkswagen Véhicules Utilitaires s'est vu attribuer le prix pour la troisième fois, après le sacre de 2011 (pour la période 2012 et 2013) et celui de 2017 (pour la période 2018 et 2019).« À l'issue des essais groupés réalisés pour l'attribution du prix IPUA 2023, qui se sont déroulés en Grèce le mois dernier, le nouvel Amarok a fait forte impression. Même si le modèle a été développé en coopération avec des partenaires, l'équipe de conception de VWVU a su conserver le style et les caractéristiques de conduite uniques du modèle, unanimement loués par les clients de la marque », explique Jarlath Sweeney, journaliste automobile irlandais qui préside le jury du prix IVotY et celui du prix IPUA. « Au terme de cette septième édition de l'IPUA, le nouvel Amarok complète le palmarès du modèle, après les prix remportés en 2011 et en 2017 », poursuit Jarlath Sweeney.L'Amarok a remporté la première, la quatrième et la septième édition du prix international du pick-up de l'année, attribué par le jury international de l'IPUA, en 14 ans de production.L'Amarok est produit dans l'usine Ford de Silverton, en Afrique du Sud, pour le marché européen.La demande du modèle utilitaire Amarok surpasse l'offre disponible pendant la phase demontée en puissance de la production.La gamme Amarok, commercialisée par Volkswagen Véhicules Utilitaires en Europe, se décline en quatre variantes de combinaison moteur-boîte de vitesses.Selon la dotation en équipement, plus de 25 systèmes d'assistance, des écrans allant jusqu'à 12,3 pouces, le concept de commande à bord combinant numérique et analogique et des matériaux de qualité équipent l'Amarok.Avec une charge utile pouvant atteindre 1,19 tonne et un poids maximum tractable de 3,5 tonnes et une conception améliorée de la benne de chargement, l'Amarok est souverain en toute situation, pour les activités professionnelles comme pour les loisirs.L'Amarok est proposé dans le monde en cinq séries de modèles : Amarok, Life et Style, ainsi que les versions premium PanAmericana (style tout-terrain) et Aventura (style exclusif).En Europe, l'Amarok est proposé en carrosserie quatre portes à double cabine.Avec ses 5 350 mm, l'Amarok de troisième génération est légèrement plus long (10 cm) que son prédécesseur.L'empattement de 3 270 mm, plus long de 173 mm, permet de bénéficier d'un espace accru dans la double cabine.La technologie, les systèmes d'assistance et les images des caméras à 360 °, facilitent la conduite en tout-terrain.La profondeur maximale pour un passage à gué atteint 80 cm, contre 50 cm sur le modèle précédent.Les porte-à-faux sont plus courts et les combinaisons motorisation/boîte de vitesses gagnent en puissance.Des versions turbodiesel de 2.0 litres d'une puissance de 125 kW et 151 kW sont disponibles, ainsi qu'une version diesel six cylindres de 3.0 litres d'une puissance de 177 kW.Selon la finition, l'Amarok est disponible avec une boîte manuelle six rapports ou une boîte automatique dix rapports.Les moteurs TDI en ligne et en V délivrent un couple compris entre 405 Nm et 600 Nm.Tous les modèles sont équipés de série de la transmission intégrale 4Motion, en version enclenchable (2H, 4H, 4L) ou en version enclenchable étendue (4A, 2H, 4H, 4L). Ces versions offrent une répartition variable et automatique de la puissance entre les trains avant et arrière via un embrayage multidisque.L'Amarok dispose ainsi de suffisamment de puissance pour tracter de grosses charges ou pour progresser sur des terrains forestiers ou des terrains difficiles (chantiers).Le pick-up polyvalent Volkswagen conçu pour un usage quotidien est équipé de phares à LED, d'un volant multifonction, de l'affichage dynamique des panneaux de signalisation, d'un système d'infodivertissement de 10 pouces, d'un système de contrôle de la distance de stationnement à l'arrière avec freinage de manœuvre et d'un système de caméra de recul.Le Ford Ranger a également remporté la couronne de l'IPUA pour la troisième fois.Jarlath Sweeney déclare : « Ford réalise un triplé en remportant trois Prix Internationaux du Pick-up avec son best-seller, le Ranger. Cette septième édition de l'IPUA voit la sixième génération du Ranger s'ajouter aux titres remportés en 2013 et 2020. Félicitations à l'équipe de développement mondiale Ford pour la création de ce véhicule exceptionnel. »Le Ford Ranger, véhicule le plus mondial de Ford, développé par des concepteurs et ingénieurs au centre d'ingénierie australien de Ford, est produit dans six usines Ford réparties sur quatre continents.Le pick-up Ranger est le pick-up le plus vendu depuis les huit dernières années en Europe.Le Ranger représente près de la moitié de toutes les ventes de pick-ups sur sept marchés européens : Autriche, France, Allemagne, Irlande, Italie, Espagne et Royaume-Uni.