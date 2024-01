Le blanc est le coloris le plus populaire pour les véhicules particuliers

R-M présente le Color Report 2023 pour l'automobile.Le BASF Color Report for Automotive OEM Coatings est une analyse de données réalisée par la division Coatings de BASF.Elle est basée sur la production automobile globale et sur l'application desur les véhicules particuliers en 2023.Le BASF Color Report for Automotive OEM Coatings de 2023 révèle queL'ensemble des parts de marché desreste inchangé alors que les(blanc, noir, gris, argenté) ont connu une évolution significative.Malgré une perte de parts de marché de 3 % au profit du noir, leest resté le coloris achromatiquele plus populaire pour les véhicules particuliers légers en 2023.Les couleurs chromatiques elles sont restées stables, sans changement notable en matière de parts de marché (19 %).Les préférences du consommateur varient également d'une région à l'autre.Il a été observé une préférence croissante pour les nuances plus claires d'argenté par rapport au gris clair en Amérique du Nord, alors qu'en Europe, au Moyen Orient et en Afrique (EMEA), la tendance est plus aux coloris foncés.Les couleurs achromatiques (blanc, noir, gris, argenté) gagnent deux points de pourcentage en Europe, au Moyen Orient et en Afrique (EMEA).Le blanc (29%) devance le gris (21%), le noir (20%), le bleu (11%), l'argent (9%), le rouge (5%), le vert (2%), l'orange (1%), le beige (1%) et le jaune (1%).Les goûts des acheteurs automobiles ont changé, reflétant une transition des coloris plus clairs tels que le blanc et l'argenté vers les tons plus sombres de noir et de gris.Les véhicules de luxe présentent plus de pigments à effets par rapport aux véhicules d'entrée de gamme et classes moyennes, pour souligner la profondeur et l'originalité du coloris.En ce qui concerne le choix des coloris des consommateurs européens, on note des préférences diversifiées en matière de couleurs au sein des pays.L'Allemagne a une préférence pour le bleu (11 %), l'Espagne et le Royaume-Uni pour le rouge et l'orange (environ 9 %), la France aime le vert (6 %) et l'Italie aime tous les coloris, avec la part de couleurs chromatiques la plus importante de ces cinq pays (30 %).« Alors que les couleurs achromatiques restent les préférées, chaque pays semble avoir ses favoris sur la gamme chromatique », affirme Mark Gutjahr, directeur d'Automotive Color Design EMEA. « Dans chacun des principaux pays EMEA, et en général, on constate une répartition différente des coloris. Nos clients, les constructeurs automobiles, laissent une grande part d'individualité et de créativité aux concessionnaires automobiles, et les acheteurs d'automobiles en profitent. »Pour l'Amérique du Nord, le ton argenté coiffe le gris au poteau pour rejoindre le podium des trois coloris les plus populaires.C'est en Amérique du Nord qu'il a été produit le plus de véhicules rouges par rapport aux autres régions du globe.Le rouge n'a cependant pas encore battu le bleu, qui reste la couleur chromatique préférée en Amérique du Nord.La région Asie Pacifique se démarque en étant la seule à connaître une augmentation de la diversité des coloris. La diversification des styles de carrosseries automobiles a contribué à l'élargissement de la gamme de coloris. Les couleurs chromatiques affichent une légère augmentation des parts de marché par rapport à 2022.La popularité des couleurs naturelles augmente, en particulier le vert.Les coloris clairs gagnent en notoriété, notamment les tons de gris clair et l'argenté.Les routes d'Amérique du Sud comptent plus de couleurs achromatiques que celles de toutes les autres régions du monde.86 % des véhicules neufs assemblés en Amérique du Sud en 2023 avaient une carrosserie blanche, noire, argentée ou grise. Ce pourcentage est le plus élevé de toutes les régions.L'Amérique du Sud est également en tête pour la proportion de véhicules argentés.De plus en plus de constructeurs automobiles privilégient les pigments à effets pour faire ressortir les couleurs achromatiques sur les marchés d'Amérique du Sud.Avec une connaissance précise des tendances en matière de matériaux et de coloris, la division Coatings de BASF est en mesure de prévoir les coloris qui joueront un rôle clé sur le marché de l'automobile de demain.R-M Color Report 2023 de la division Coatings de BASF