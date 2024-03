La Porsche Taycan Turbo GT avec pack Weissach s'offre le record au tour sur le Weathertech Raceway Laguna Seca

La Porsche Taycan Turbo GT avec pack Weissach est la voiture électrique de série la plus rapide sur le circuit Weathertech Raceway Laguna Seca, en Californie

Modèle conçu pour les circuits, labat leLe modèle développe une puissance nominale de. Avec la fonction de départ automatisé Launch Control, la puissance peut atteindreen mode overboost oupendant deux secondes, selon la méthode de mesure du pic de puissance.Le Taycan Turbo GT avec pack Weissach ne dispose pas de sièges à l'arrière afin d'améliorer son rapport poids/puissance.Le Taycan Turbo GT avec pack Weissach affiche uneL'délivre un boost de puissance pouvant atteindre 120 kW pendant 10 secondes, par simple pression sur un bouton. L'Attack Mode reprend le principe de la fonction Push-to-Pass disponible sur les autres modèles Taycan. Le système est optimisé pour la conduite sur circuit et fonctionne de la même manière que sur la 99X, le modèle de course de la marque engagé au Championnat du monde de Formule E (Electric ABB FIA Formula E World Championship). L'activation du boost de puissance est indiquée sur le combiné d'instruments par un compte à rebours et par une animation avec des anneaux sur le compteur de vitesse.Par rapport à la fonction Push-to-Pass disponible sur les autres modèles Taycan, l'Attack Mode offre un surcroît de puissance de 50 kW. Ce mode peut être activé dans d'autres circonstances et est commandé de manière différente. Au lieu d'actionner le commutateur de mode sur le volant, l'Attack Mode peut également être activé et désactivé via la palette droite au volant.Optimisée en poids et en aérodynamique, la sportive GT électrique offre une dynamique de conduite hors pair.Sur le train arrière, l'onduleur utilise ducomme semi-conducteur, ce qui permet de gagner en performance et en efficience.L'onduleur à impulsions est une composante essentielle pour la commande du moteur électrique. Sur le modèle Taycan Turbo GT, l'onduleur à impulsions utilisé sur le train arrière a une intensité maximale de 900 A. Il délivre davantage de puissance et de couple que l'onduleur de 600 A du Taycan Turbo S. Pour une meilleure efficience, le carbure de silicium est utilisé comme matériau semi-conducteur, ce qui réduit les pertes de commutation dans l'onduleur à impulsions et permet des fréquences de commutation plus élevées.Le rapport de transmission et la robustesse du réducteur ont également été améliorés, ce qui permet d'obtenir des valeurs de couple plus élevées. Le couple maximal atteintLe modèle de série Porsche le plus puissant de tous les temps atteint uneet accélère deLa Porsche Taycan Turbo GT avec pack Weissach a réalisé le record au tour sur le circuit Weathertech Raceway Laguna Seca, en Californie, avec un temps deLe 23 février 2024, le pilote de développement de Porsche, Lars Kern, a bouclé le tour le plus rapide jamais réalisé avec un modèle électrique homologué pour la route.Peu de temps auparavant, une version de présérie du Porsche Taycan Turbo GT avec pack Weissach avait établi un record de catégorie sur le circuit du Nürburgring avec un temps de 7 :07,55 minutes sur la Boucle Nord. Ce temps constitue également le record actuel pour une voiture électrique de série, ce qui fait du Taycan Turbo GT le modèle quatre portes le plus rapide sur le circuit du Nürburgring, tous types de motorisation confondus.« Les deux records établis sur le circuit de Laguna Seca et sur la Boucle Nord du Nürburgring montrent le formidable potentiel sur circuit du Taycan », déclare Kevin Giek, responsable de la gamme Taycan. « Pour réaliser de grandes performances sur circuit, la puissance ne suffit pas. La dynamique longitudinale, la dynamique latérale, l'aérodynamisme, la stabilité et le réglage de la voiture doivent être au diapason. Sur le Taycan Turbo GT et le Taycan Turbo GT avec pack Weissach en particulier, nos ingénieurs y sont parvenus de manière remarquable. Ils avaient déjà fait un excellent travail avec la récente actualisation de la gamme Taycan. Mais les déclinaisons GT du Taycan placent clairement la barre encore plus haut en termes de dynamique de conduite. »« Le circuit de Laguna Seca oblige le Taycan Turbo GT à repousser ses limites. C'est le réglage de la voiture dans son ensemble qui fait la différence », explique Lars Kern, pilote de développement. « Le Taycan Turbo GT avec pack Weissach franchit un cap dans pratiquement tous les domaines, notamment en matière de dynamique longitudinale, avec l'Attack Mode très intuitif et un groupe motopropulseur conçu pour une motricité optimale et des performances maximales. La dynamique latérale est tout aussi impressionnante. La maniabilité et la légèreté sont remarquables. Les pneumatiques offrent une formidable adhérence et l'équilibre de la voiture est parfait en toutes circonstances. C'est un plaisir absolu de conduire cette voiture sur le tracé vallonné du circuit Laguna Seca. »