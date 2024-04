L'immense majorité des conducteurs de véhicules électriques sont satisfaits de leur véhicule

Plus de 9 utilisateurs sur 10 de véhicules électriques se déclarent satisfaits

Alors que le cap du millionième véhicule électrique en circulation en France vient d'être franchi, le paysage de la mobilité électrique connaît une transformation profonde, caractérisée par une envolée spectaculaire du nombre d'utilisateurs de véhicules électriques Dans ce contexte, l'Avere-France a mené une étude avec l'institut de sondage Ipsos pour aller à la rencontre de 1 033 conducteurs de véhicules électriques et comprendre leurs besoins et attentes.Les données récoltées ont pu être comparées à la précédente édition de cette étude menée en 2020, alors qu'environ 430 000 véhicules électrifiés circulaient en France (contre 1 666 902 fin février 2024).avec la possession d'une voiture électrique et d'une voiture thermique ou de plus d'une voiture électrique. Dans cette situation,sont nettement plus supportables. Par ailleurs, un répondant multi motorisé est d'une catégorie socioprofessionnelle supérieure, par nature moins contrainte financièrement que la moyenne des Français. L'échantillon des répondants est ainsi par nature très favorable à la voiture électrique et les résultats de l'étude peu significatif à l'échelle du marché automobile national.Du fait de l'échantillon des répondants, les résultats de l'étude sont sans appel :etIls sont plus des deux tiers (69 %) à déclarer que l'autonomie de leur véhicule électrique couvre bien leurs besoins aujourd'hui.Parmi les sondés disposant à la fois d'un véhicule thermique et d'un véhicule électrique, le véhicule électrique est alors à 73 % le véhicule principal.51 % des propriétaires de véhicules thermiques et électriques prennent plutôt ou systématiquement leur voiture thermique pour partir en vacances ou en weekends.46 % des propriétaires de véhicules thermiques et électriques prennent plutôt ou systématiquement leur voiture électriques pour partir en vacances ou en weekends, ce qui représente une augmentation de 13 points par rapport au précédent taux de 33 % en 2020.La plus grande polyvalence des véhicules électriques est portée par la commercialisation de modèles électriques dans les segments D et D-SUV. L'autonomie est en constante augmentation. Elle est aujourd'hui de 350 kilomètres en moyenne, contre 110 kilomètres il y a une dizaine d'années.Les projections indiquent que l'autonomie des véhicules électriques devrait atteindre 500 kilomètres en 2030 (source Advenir Formations).L'étude montre une nette progression (15 points de plus) de l'usage de véhicules électriques par rapport à 2020dans un contexte de petite ou grande itinérance. Cette progression témoigne de la confiance croissante des conducteurs en leur capacité à recharger leur véhicule électriques au cours de moyens ou longs trajets.48 % des sondés utilisent systématiquement leur véhicule électrique pour partir en week-end ou en vacances.Cette part grimpe à 81 % pour les sondés qui disposent d'un SUV électrique et à 74 % pour ceux qui possèdent une berline électrique.Les véhicules électriques coûtent beaucoup plus cher à l'achat, mais ils sont moins coûteux à l'usage que les véhicules thermiques, du fait de la forte taxation dont fait l'objet les carburants essence et diesel en France.72% des sondés déclarent avoir le sentiment qu'à l'usage, en prenant en compte l'ensemble des dépenses qui y sont associées (recharge, entretien, ...), le coût d'un véhicule électrique est inférieur à celui d'un véhicule thermique.L'envie de protéger l'environnement et la volonté de réaliser des économies arrivent en tête, à égalité, des motivations à l'achat d'un véhicule électrique (33 %). Ce chiffre est en légère hausse par rapport à 2020 (en hausse de 6 points).En parallèle, l'étude montre le rôle essentiel que jouent les aides à l'acquisition de véhicules électriques. Sans celles-ci, seuls 52 % des répondants auraient opté pour un véhicule électrique au lieu d'un véhicule thermique.Une très large majorité des propriétaires de véhicules électriques (72 %) a la possibilité de recharger sa voiture électrique à domicile. En moyenne, les propriétaires de véhicules électrifiés les rechargent un peu moins de 3 fois par semaine.En matière de recharge, les conducteurs de véhicules électriques manifestent des préférences claires :- la recharge à domicile (lorsqu'elle est possible), est le mode de recharge privilégié par les conducteurs. 63 % des usagers vivant dans un logement équipé d'une borne rechargent leur véhicule électrique chez eux à chaque fois ou presque ;- les deux tiers des conducteurs de véhicules électriques (65 %) préfèrent disposer d'une tarification au kilowattheure, loin devant la tarification hybride (10 %) et la tarification au temps passé (6 %).Les conducteurs estiment en majeure partie que le réseau de bornes de recharge en voirie ou sur la voie publique s'est amélioré ces derniers mois :- 65 % des répondants estiment que le nombre de bornes de recharge disponibles a augmenté ;- 55 % jugent que la qualité des bornes de recharge s'est améliorée (bon fonctionnement, vitesse de recharge, modalités de paiement, ...)Les efforts des dernières années en termes d'installation de points de recharge ouverts au public et d'optimisation de leur performance sont perçus pas les propriétaires de véhicules électriques.Les conducteurs de véhicules électriques sont 34% à ne pas être satisfait des bornes de recharge en voirie et sur le réseau routier (contre 68% en 2020).Les motifs d'insatisfaction vis-à-vis des bornes de recharge en voirie et sur le réseau routier:- Les conditions tarifaires ne sont pas assez claires ou explicites (50 %) ;- Les bornes sont trop souvent en panne (38 %).Pour Antoine Herteman, Président de l'Avere-France, « l'étude reflète l'engouement inédit des Français pour la mobilité électrique. Les usagers soulignent la polyvalence des véhicules électriques et les économies qu'ils permettent de réaliser, dans un contexte global d'inflation. Forte de ces enseignements, l'Avere-France rappelle qu'il est primordial d'accompagner l'électrification du parc automobile en renforçant le maillage du réseau public de recharge, en améliorant la performance des bornes de recharge et en maintenant l'octroi d'aides à l'acquisition de véhicules électriques ».: enquête Avere/Ipsos auprès de 1 033 propriétaires de véhicules électriques- Du 16 novembre 2023 au 21 janvier 2024- Échantillon interrogé par Internet- Catégories d'agglomération des personnes sondées : Milieu rural: 31%, Petite ville: 26%, Ville de taille moyenne: 24%, Grande ville: 19%- Ne roule qu'en électrique: 36%, A plus d'une voiture électrique: 14%, A également une voiture thermique: 50%