Des règles du code de la route très souvent transgressées au mépris de la sécurité

La Fondation Vinci Autoroutes publie les résultats du 14ème Baromètre de la conduite responsable.Cette enquête annuelle dresse un état des lieux des comportements et représentations des Européens au volant.Les comportements au volant sont le miroir des défauts de la société en 2024: égocentrisme, sentiment de toute puissance, agressivité…Alors que lessont faites pour protéger les conducteurs et l'ensemble des usagers de la route,, sans prendre en compte les possibles conséquences sur leur sécurité et celles des autres.- Plus de 9 conducteurs français sur 10 (91 %) dépassent de quelques kilomètres/heure la limitation de vitesse 585 % des conducteurs européens) ;- 14 % (16 % des conducteurs européens) ont déjà eu ou failli avoir un accident en raison d'une vitesse excessive ou inadaptée.- 72 % ne respectent pas les distances de sécurité (58 % des conducteurs européens) ;- 59 % oublient de mettre leur clignotant pour doubler ou changer de direction (52 % des conducteurs européens) ;- 46 % roulent sur la voie du milieu sur autoroute alors que la voie de droite est libre (53 % des conducteurs européens) ;- 10 % des conducteurs déclarent qu'il leur arrive de ne pas attacher leur ceinture (21 % des conducteurs européens) et 19 % des moins de 35 ans (27 % des conducteurs européens).: 14ème Baromètre de la conduite responsable de la Fondation Vinci Autoroutes.: Etude annuelle (Baromètre de la conduite responsable) réalisée par Ipsos auprès de 12 413 personnes dans 11 pays européens. Ipsos a interrogé du 19 février au 19 mars 2024, par Internet, 12 413 personnes âgées de 16 ans et plus, dont 2 413 Français et 1 000 personnes minimum dans chacun des 10 autres pays sondés (Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède). La représentativité de chaque échantillon est assurée par la méthode des quotas.Image par Alexander Fox | PlaNet Fox de Pixabay