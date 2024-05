Le manque d'attention au volant est très largement lié à l'utilisation du smartphone au volant

La Fondation Vinci Autoroutes publie les résultats du 14ème Baromètre de la conduite responsable.Cette enquête annuelle dresse un état des lieux des comportements et représentations des Européens au volant.Les comportements au volant sont le miroir des défauts de la société en 2024: égocentrisme, sentiment de toute puissance, agressivité…44 % des Français (51 % des conducteurs européens) placent l'inattention parmi les principales causes d'accidents mortels sur les routes en général, en deuxième position, à égalité avec la vitesse excessive, derrière la conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiant (les Européens placent l'inattention en 1ère position ).Pour autant, 87 % des conducteurs admettent qu'il leur arrive de quitter la route du regard pendant plus de 2 secondes (84 % des conducteurs européens), soit, à 130 km/h, l'équivalent d'au minimum 72 mètres parcourus « à l'aveugle ».Le manque d'attention est très largement lié à l'utilisation du smartphone au volant dans toutes ses fonctionnalités (conversations téléphoniques, messages, mails, applications, GPS, etc.)- 78 % des Français utilisent ainsi leur smartphone ou programment leur GPS au volant (77 % des conducteurs européens) ;- 65 % déclarent téléphoner au volant (67 % des conducteurs européens) dont 44% régulièrement (44 % des conducteurs européens) ;- toutes les tranches d'âge sont concernées : 79 % des moins de 35 ans (79 % des conducteurs européens) et 54 % des plus de 55 ans (56 % des conducteurs européens) téléphonent au volant ;- l'utilisation du smartphone en voiture est très largement d'ordre privé : c'est le cas pour 88 % des conducteurs en général (84 % des conducteurs européens), et pour 76 % des cadres (70 % des conducteurs européens).Les conducteurs téléphonent avant tout :- en bluetooth : 59 % des conducteurs (57 % des conducteurs européens) ;- avec une oreillette, un casque ou des écouteurs : 16 % (31 % des conducteurs européens) ;- en ayant leur smartphone dans la main, c'est-à-dire sans kit main libre : 20 % (24 % des conducteurs européens).10 % des conducteurs ont déjà eu, ou failli avoir, un accident à cause de l'utilisation du téléphone au volant (11 % des conducteurs européens) ; 14 % parmi ceux qui téléphonent en Bluetooth (14 % des conducteurs européens).- 50 % paramètrent leur GPS en conduisant (48 % des conducteurs européens) ;- 30 % envoient et/ou lisent des SMS ou des mails (26 % des conducteurs européens) ;- 33 % signalent aux autres conducteurs des événements via une application (23 % des conducteurs européens) ;- 13 % des actifs participent à des réunions téléphoniques pour le travail lorsqu'ils sont au volant (21% des conducteurs européens). C'est notamment le cas pour 24 % des cadres (28 % des conducteurs européens) ;- 7 % regardent même des films ou des vidéos sur smartphone ou tablette (8 % des conducteurs européens).: 14ème Baromètre de la conduite responsable de la Fondation Vinci Autoroutes.: Etude annuelle (Baromètre de la conduite responsable) réalisée par Ipsos auprès de 12 413 personnes dans 11 pays européens. Ipsos a interrogé du 19 février au 19 mars 2024, par Internet, 12 413 personnes âgées de 16 ans et plus, dont 2 413 Français et 1 000 personnes minimum dans chacun des 10 autres pays sondés (Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède). La représentativité de chaque échantillon est assurée par la méthode des quotas.Image par Pexels de Pixabay