Un vacancier sur trois va privilégier la location de véhicule pour se déplacer sur son lieu de vacances en 2024

A l'approche des vacances estivales, la société de location Drivalia a mené une étude avec OpinionWay, pour comprendreeten France.L'étude met en avant que les vacanciers sont de plus en plus adeptes de la multimodalité en 2024, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs modes de transport pour leurs trajets estivaux.En 2024, et alors que les Français sont toujours aussi nombreux à utiliser leur voiture personnelle pour le trajet du domicile au lieu de vacances, 46% des vacanciers indiquent prendre le train ou l'avion. 10% des vacanciers voyageront en optant pour d'autres formes alternatives de mobilité, tels que la location de voiture, le covoiturage ou l'autopartage.Une fois arrivés à destination, les vacancier non motorisés préfèrent la praticité de la voiture de location pour les déplacements de proximité. L'étude montre une tendance croissante à la multimodalité, puisqu'un tiers des vacanciers déclare avoir recours à la location de voiture pour les trajets courte distance.40% des vacanciers apprécient avoir accès à des voitures adaptées à leur destination grâce à la location de voiture.La possibilité de profiter de voitures récentes mais aussi confortables sont autant d'avantages pour respectivement 32% et 27% des répondants.Pour près d'un vacancier sur quatre, c'est l'occasion de pouvoir tester une voiture électrique avant de passer à l'achat.Une fois arrivé sur le lieu de vacances, la voiture de location séduit un certain nombre d'automobilistes. La préférence est souvent motivée par la possibilité d'accéder facilement à des lieux mal desservis par les autres modes de transport pour 32% des vacanciers, notamment ceux à la recherche de découverte d'endroits hors des sentiers battus.La flexibilité offerte par la voiture de location est également déterminante. 30% des répondants apprécient le fait qu'elle permet de gérer son temps sans être limité et dépendant des horaires des transports en commun.Le confort comparé aux autres modes de transport ainsi que la maîtrise des coûts, notamment lorsque l'on voyage en groupe ou en famille, jouent un rôle déterminant dans le choix de la location de voiture pour respectivement 20% et 12% des vacanciers.En 2024, alors que les Français souhaitent consacrer en moyenne 365 euros à la location de voiture pour les vacances et jours fériés, le choix de la voiture se porte principalement sur le prix le plus bas possible pour 22% des sondés.La taille du véhicule joue un rôle important, puisque 12% des vacanciers privilégient une petite citadine pour pouvoir se garer facilement n'importe où.: « Sondage OpinionWay pour Drivalia ». Etude Drivalia sur la location de véhicule pour se déplacer sur le lieu de vacancesEchantillon de 1 019 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto -administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview)Les interviews ont été réalisées du 10 au 11 avril 2024. Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choixOpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,4 à 3,1 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants et de 1,9 à 4,4 points pour un échantillon de 500 répondantsImage by Thomas Huber from Pixabay