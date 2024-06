La voiture est le moyen de transport indémodable et préféré des Français pour les vacances d'été 2024

La voiture arrive toujours en tête dans les préférences des Français :(68 %) et 1 adulte sur 2 (47 %) avoue que les road-trips en voiture le font rêver.Parmi les conducteurs , si 68 % partiront avec leur voiture personnelle, 8 % des Français opteront pour une voiture de location.Bien derrière l'automobile, le train vient en seconde position (25 %) et est suivi par l'avion qui conquit 21 % des Français.À la période estivale, les Français affirment leur attachement à la voiture : que ce soit pour son côté pratique ou pour le simple plaisir de conduire, 87 % d'entre eux trouvent pratique le fait de partir en vacances en voiture.De nombreux ménages utilisent leur véhicule car ils n'ont pas d'autres d'alternatives : 60 % des Français possédant une voiture indiquent qu'il s'agit avant tout d'une question de moyens, la voiture étant leur seul moyen de transport possible pour partir en vacances.Alors que la France accueillera cet été les Jeux Olympiques Paris 2024, 57 % des Français estiment qu'il sera plus sûr de se déplacer en voiture qu'en train en France pendant cette période.Chiffres clés insolites- 47 % des Français indiquent préférer garder le volant plutôt que de laisser leur partenaire conduire.- Les Français de moins de 50 ans sont deux fois plus nombreux que leurs aînés à avoir envie de se rapprocher des villes où auront lieu les JO (22 % contre 10 %).- 16 % des Français ne sont pas effrayés par les Jeux Olympiques de Paris 2024 et ont envie de rester en Île-de-France ou de s'en rapprocher pour profiter de l'événement.« La voiture, bien que décriée, reste le moyen de transport préféré des Français. Toutefois, notre constat est effarant : près d'un Français sur trois est prêt à repousser ses dépenses liées à la réparation de sa voiture. Bon nombre de la population dépend de ce moyen de transport et l'économie de la débrouille n'est pas viable sur le long terme en plus d'être dangereuse pour la sécurité du conducteur et de ses passagers.» explique Romain Vancappel, Directeur de la Stratégie chez Speedy France.: Sondage OpinionWay pour Speedy « Quelle place pour la voiture pendant les vacances d'été 2024 ? » - Juin 2024Echantillon de 1033 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).Les interviews ont été réalisées du 29 au 31 mai 2024.