Les passionnés de la conduite plébiscitent autant le confort que la performance au moment de choisir des pneus

Les passionnés de conduite automobile plébiscitent pratiquement autant le confort de conduite que la performance au moment de choisir de nouveaux pneus, selon une étude commandée par Apollo Tyres.À la question : « Quelles caractéristiques sont les plus importantes pour vous au moment de choisir de nouveaux pneus ? », 25 % des personnes déclarant « adorer » ou « apprécier » conduire répondent « précision de conduite et faible niveau sonore », tandis que 30 % déclarent rechercher « une adhérence et une traction haute performance ».De plus, une proportion plus importante de conducteurs passionnés par la conduite automobile favorise « une plus petite roue avec un pneu à profil plus large qui apporte plus de confort » (45 %) plutôt qu'« une roue plus grande avec un pneu à profil bas qui favorise l'esthétisme du véhicule » (30 %).Les résultats de l'étude Apollo Tyres mettent en lumière l'importance du confort pour les conducteurs les plus susceptibles d'acheter des pneus de route haute performance. Cette tendance est paradoxale, du fait que ces pneus offrent en règle générale relativement peu de précision de conduite (une conséquence directe de la structure et des flancs plus rigides que les constructeurs utilisent pour optimiser les capacités dynamiques).L'étude Apollo Tyres démontre également que, sur l'ensemble des automobilistes interrogés, le critère le plus important pris en compte lors du choix de pneus de rechange est « le prix / l'accessibilité » (identifié comme priorité pour 58 %), suivi par « la sécurité / de courtes distances d'arrêt » (40 %) et « l'adhérence et la traction en toute saison » (34 %).Yves Pouliquen, responsable des ventes et du marketing chez Apollo Tyres, déclare : « Notre étude démontre que les conducteurs de voitures haute performance recherchent des pneus dotés d'une plus grande polyvalence. Beaucoup d'entre eux effectuent leurs trajets au quotidien avec la même voiture qu'ils utilisent sur circuit ou pour prendre la route le temps d'un week-end. »: Apollo TyresMéthodologie : Étude menée par OnePoll auprès de 1 000 participants