Le Renault Rafale devient voiture officielle de la Présidence de la République Française

Le, nouveau fleuron de la marque de Billancourt, devientCe dimanche 14 juillet 2024, le Président de la République Française s'est rendu au défilé militaire, depuis le Palais de l'Elysée, jusqu'à l'avenue de Friedland, à bord d'un Renault Rafale adapté aux exigences de la fonction présidentielle.Le véhicule du Chef de l'Etat Français a fait l'objet d'aménagements spécifiques. Le Renault Rafale mis à la disposition de l'Elysée se distingue par une teinte de carrosserie « Bleu Nocturne », une calandre ornée d'un drapeau tricolore en dégradé, des porte-fanions amovibles, des badges d'aile bleu, blanc et rouge sur les portes avant ainsi que des jantes de 20 pouces spécifiques.Le retour de Renault dans le garage présidentiel s'inscrit dans une longue tradition, qui dure depuis plus d'un siècle.Le palais de l'Élysée est le témoin privilégié de l'histoire automobile . Depuis plus d'un siècle, les Présidents de la République Française utilisent des véhicules officiels pour leurs déplacements.C'est en 1920, que la Présidence de la République Française utilise pour la première fois un véhicule de la marque Renault, une Renault 40 CV, qui restera en service jusqu'en 1928. Utilisée par Paul Deschanel, Alexandre Millerand et Gaston Doumergue, cette voiture a marqué le début de l'ère automobile présidentielle. Elle est à l'époque la référence des modèles de luxe Renault. Depuis cette date, pas moins de 12 Présidents de la République choisiront Renault pour leurs déplacements officiels. La dernière de cette longue série, un Renault Espace V, a été à la disposition de l'Elysée en 2016.