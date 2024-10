Huit français sur dix utilisent une voiture presque tous les jours

L'étude réalisée par Nielsen Media Germany en août 2024 met en lumièreSelon l'étude Nielsen Media Germany réalisée en Allemagne, France, Espagne et Italie,, derrière l'Italie (66 %).L'étude révèle que, avec une légère prédominance chez les hommes (94 %) par rapport aux femmes (91 %).L'usage de la voiture est largement quotidien : plus de la moitié des Français (54 %) l'utilisent « quotidiennement » plus particulièrement les hommes (57 %) que les femmes (50 %), tandis que presque un tiers (31 %) y ont recours « plusieurs fois par semaine ».Cette tendance est particulièrement marquée chez les 35-44 ans, qui sont les plus enclins à utiliser leur voiture « quotidiennement » (65 %), suivis des 25-34 ans (64 %).La voiture s'avère indispensable pour des activités essentielles telles que « pour faire les courses alimentaires et autres biens de première nécessité », avec 74 % des Français propriétaires d'une voiture l'utilisant à cet effet. Cette tendance est encore plus marquée pour les 45-54 ans (77 %) et les 55-64 (88 %).Elle est également un moyen privilégié pour se « rendre au travail » (57 %), surtout pour les 35-44 ans (69 %).En outre, 65 % des Français propriétaires d'une voiture l'utilisent « pour partir en vacances ou en excursion pour la journée ».L'étude souligne que 52 % des Français propriétaires d'une voiture la choisissent « pour se déplacer en général (par manque de transports publics) », une tendance plus marquée chez les femmes (55 %) que chez les hommes (49 %).L'étude révèle que la majorité des Français propriétaires d'une voiture parcourent entre 5 001 et 15 000 kilomètres par an, la tranche 5 001 – 10 000 kilomètres représentant 31 %, et la tranche 10 001 – 15 000 kilomètres représentant 26 % des répondants. Seulement 10 % des répondants parcourent plus de 20 000 kilomètres par an.En ce qui concerne le kilométrage des voitures , 27 % des répondants français possèdent une voiture avec 50 001 à 100 000 kilomètres. La tranche 0 à 20 000 kilomètres représente 12 %, quand celle de plus de 150 000 kilomètres atteint 19 %.« Cette étude met en lumière l'importance cruciale de la voiture dans le quotidien des Français, non seulement comme moyen de transport, mais aussi comme outil de loisir. » déclare David Muhlberger, Directeur Retail Autohero France.: Etude Autohero / Nielsen Media Germany août 2024: Enquête menée en Italie, en Allemagne, en France et en Espagne auprès d'un échantillon représentatif de 4 055 personnes âgées de 18 à 64 ans. Période de l'enquête : du 1er au 31 août 2024.Image by Michal Jarmoluk from Pixabay