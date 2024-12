Huit conducteurs Français sur 10 veulent se débarrasser de leurs mauvaises habitudes au volant en 2025

Vitesse excessive, distractions au volant, conduite imprudente, etc. :, notamment lors des déplacements de fin d'année 2024.Alors que l'année 2025 se profile, et avec elle le rituel des, les automobilistes français affichentFiliale du groupe Sanef, le spécialiste du badge telepeage , du badge de parking et du badge de recharge électrique a questionné les conducteurs Français sur leurs habitudes au volant et sur les pratiques de conduite les plus répandues.. En tête des mauvaises habitudes des automobilistes Français : 43% des conducteurs reconnaissentPrès de quatre automobilistes sur dix (38 %) reconnaissentpour gagner quelques minutes, dans une course contre la montre permanente.Un besoin d'efficacité et de rentabiliser son temps, qui s'accompagne d'un: 16 % des conducteurs utilisent leur téléphone au volant pour envoyer des messages ou consulter les réseaux sociaux.Certains comportements, bien que moins répandus, sont préoccupants : 21 % des automobilistes rapportent avoir eu des, tandis que 6 % avouent avoir conduit sous l'emprise de l'alcool ou de manière agressive.A l'aube des fêtes de fin d'année,pour:- Éviter les bouchons pour arriver serein aux repas de fêtes et en conserver le bénéfice sur la route du retour (39 %).- Ne pas arriver les mains vides : la bûche, c'est sacré (38 %).- Être à l'heure pour le repas de Noël pour ne pas manquer l'entrée (34 %).- Ne pas rentrer trop tard dans la nuit pour commencer l'année dans les meilleures conditions (34 %).- Ne pas manquer l'ouverture des cadeaux pour voir les étoiles dans les yeux des petits (et les sourires gênés des grands) (33%)A l'aube de l'année 2025,La résolution n°1 pour 2025 est de. C'est la priorité absolue pour 63 % des conducteurs Français. Pour y parvenir, neuf automobilistes sur dix ont prévu de. Pour éviter les embouteillages, près de neuf Français sur dix (87 %) sont prêts à partir en dehors des heures de pointe, en partant plus tôt le matin ou plus tard le soir.Les outils numériques joueront un rôle central pour faciliter l'expérience des automobilistes Français en 2025: 77 % d'entre eux prévoient d'utiliser des applications mobiles dédiées, comme celles permettant de surveiller la circulation en temps réel ou d'optimiser leurs trajets.Lessemblent faire partie des solutions adoptées par les conducteurs : 68 % privilégieront le paiement sans contact pour réduire l'attente aux péages, tandis que près de six français sur dix (57 %) ont opté ou opteront pour le télépéage afin de passer les barrières de péage rapidement lors de leurs déplacements.56 % des conducteurs souhaitent adopter une91 % des 18-24 ans souhaitent changer leur comportement au volant en 2025, contre 79 % pour l'ensemble des automobilistes.Technophiles, 77 % des 18-34 ans utilisent ou envisagent d'utiliser des applications comme Waze pour optimiser leurs trajets, tandis qu'ils seront les premiers (42%) à envisager le recours au badge de télépéage.Pragmatiques, les 18-24 ans seront lève-tôt : 66 % des 18-24 ans préféreront prendre le volant en dehors des heures de pointe pour éviter les bouchons, tandis que près d'un sur deux (48%) favorise le paiement sans contact pour gagner du temps.2025 pourraient marquer un tournant écologique sur la route : 77 % des automobilistes sont prêts àpour limiter leur impact environnemental. Un changement qui s'appuiera sur des gestes simples mais significatifs : 41 % privilégieront la marche pour les petites distances, troquant leur voiture contre quelques pas à pied, tandis que 37 % s'engagent à éteindre leur moteur lors des stationnements prolongés.D'autres choisiront de modifier leur façon de rouler : 41 % privilégieront destandis que 30 % d'entre eux réduiront le chargement de leur véhicule pour alléger leur empreinte carbone.Sur la route, plus d'un automobiliste sur quatre (26%) envisage de, roulant volontairement 10 ou 20 km/h en dessous de la limitation de vitesse.En revanche, 66% des automobilistes sont réticents à adopter le covoiturage pour se déplacer.: étude de Bip&Go (spécialiste de la mobilité en France et en Europe): étude réalisée auprès d'un échantillon de 1002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence. Les interviews ont été réalisées du 20 au 21 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).