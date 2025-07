96 % des Français estiment que des freins à l'adoption de la voiture électrique subsistent

Alors que des millions de Français s'apprêtent à prendre la route des vacances, Peugeot dévoile les résultats de son baromètre 2025 consacré à l', réalisé en partenariat avec l'Ifop.Le baromètre réalisé par Peugeot s'attache à décrire les usages, les bénéfices et les freins de l'électrique sur la route des vacances.La voiture estpour rejoindre sa destination estivale.Le baromètre 2025 Peugeot consacré à l'usage de la voiture électrique montre que:- 86 % des Français prennent la voiture pour partir en vacances ou en week-end, une proportion qui atteint 94 % chez les propriétaires de véhicules électriques , un chiffre qui monte à 31 % chez ceux qui envisagent d' acheter une voiture électrique et 78 % des Français souhaitent davantage d'infrastructures de recharge dans les zones touristiques ;, tels que le coût à l' achat (71 %), l'autonomie limitée (68 %), et le temps de recharge (53 %).Perçue par 90 % des Français comme une source de confort et de tranquillité, la voiture est de loin le moyen de transport privilégié pour partir en vacances ou en week-end :86 % y ont recours, contre seulement 37 % pour le train et 30 % pour l'avion.Le chiffre grimpe à 94 % chez les propriétaires de véhicules électriques.Lorsqu'il s'agit d'envisager un trajet estival en voiture électrique, seuls 8 % des Français ont déjà tenté l'expérience. La proportion monte à 31 % chez ceux qui projettent d' acheter une voiture électrique.L'électrification du parc automobile est fortement guidée par des critères très concrets : le prix d'achat (86 %), la consommation (78 %), le coût d'entretien (74 %) et le confort (70 %), preuve que la transition vers une mobilité durable ne pourra s'opérer qu'à condition de répondre à ces attentes très pragmatiques, largement déterminantes dans le choix d'un véhicule.Les freins liés au coût d'achat (71 %), à l'autonomie limitée (68 %), au temps de recharge (53 %) et aux infrastructures de recharge sont encore très présents.Le confort est au cœur de l'expérience électrique: zéro émission locale, zéro bruit, zéro vibration pour une conduite douce et apaisée.L'adoption de la voiture électrique ne repose pas uniquement sur des convictions environnementales ou des incitations économiques : elle passe avant tout par l'expérience. Les chiffres du baromètre Peugeot x IFOP sont sans appel : plus on a testé l'électrique, plus on est enclin à l'utiliser pour partir en vacances. Une tendance confirmée par les propriétaires de véhicules électriques, qui sont 94 % à l'avoir déjà fait et à avoir été séduits.Les plus jeunes, plus ouverts à l'idée de passer à la voiture électrique, sont moins nombreux à utiliser leur voiture pour partir en vacances :75 % des Français dont 83% des seniors (plus de 65 ans) jugent difficile de partir en vacances en électrique et 78 % des Français dont 85% des seniors (plus de 65 ans) souhaitent davantage d'infrastructures de recharge dans les zones touristiques.: Baromètre 2025 réalisé par Peugeot avec l'IFOP sur les usages, les bénéfices et les freins de l'électrique sur la route des vacances