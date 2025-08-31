L'Opel Kadett B fête ses 60 ans

Il y a 60 ans, l'Opel Kadett B
célébrait sa première mondiale aux côtés du concept-car Opel
Experimental GT à l'IAA 1965, qui se tenait à Francfort.
Peu après sa présentation, il est apparu que la Kadett B incarnait l'esprit de l'époque et qu'elle allait poursuivre le succès de la première génération, lancée trois ans plus tôt, mais aussi le surpasser.
Au cours des années suivantes, la Kadett B est devenue le premier modèle Opel à franchir le cap du million d'exemplaires vendus
.
Plusieurs raisons expliquent ce score : la diversité et la polyvalence pour toute la famille avec les versions berline
, break
et coupé
, ainsi que la sportivité avec la version Rallye-Kadett.
La Kadett B est lancée trois ans après la Kadett A. Avec les Kadett A et B, Opel a établi des décennies de succès dans la catégorie des compactes
dans les années 1960.
En 1962, Opel pose les bases de ses modèles compacts avec la première Kadett d'après-guerre, la Kadett A. Avec son grand coffre, son habitacle pouvant accueillir quatre personnes, son moteur à haut régime et ses faibles coûts d
'entretien, la Kadett A séduit rapidement les acheteurs.
La direction d'Opel est déjà tournée vers l'avenir et la nouvelle génération de Kadett suit trois ans plus tard.
Dès son lancement, le successeur est disponible en quatre versions de carrosserie : berline deux ou quatre portes, break trois portes et coupé. Le point fort : alors que le modèle précédent pouvait accueillir jusqu'à quatre personnes, la Kadett est homologuée, pour la première fois en 1965, comme véhicule cinq places avec ses versions berline. De plus, la Kadett a gagné 18 centimètres en longueur, dépassant la barre des quatre mètres. L'empattement et la largeur du véhicule ont été augmentés. Cela a profité à l'habitacle. Le coffre a gagné 12 % pour atteindre 337 litres selon les normes VDA. Et le break offrait un espace
de chargement de 1,57 mètre de long avec les sièges arrière rabattus.
La Kadett B offrait davantage de variantes de carrosserie qu'auparavant, elle était également plus confortable, plus spacieuse, plus sûre et plus puissante, le tout pour un supplément de prix
de 100 marks allemands.
La version coupé s'inspirait des modèles fastback américains. L'arrière légèrement incliné conférait au coupé une ligne dynamique. Les trois prises d'air dans le montant central sont entrées dans l'histoire de l'automobile
: elles ont valu à cette voiture
deux portes le surnom de « Gill Coupé ».
La Rallye-Kadett occupait le créneau des voitures
de sport compactes abordables. Le coupé, qui se distinguait visuellement par son capot noir mat et ses bandes décoratives, était initialement disponible avec une version à deux carburateurs de 44 kW (60 ch) du moteur 1.1 litre proposé pour toutes les variantes, puis à partir de 1967 avec un moteur 1.9 litre.
Le moteur de 66 kW (90 ch) propulsait le coupé à 170 km/h, tandis qu'un châssis sportif offrait une sécurité supplémentaire. Avec son équipement sportif et ses performances
de conduite, la Rallye-Kadett constituait une base adaptée pour le sport automobile populaire. Le capot noir mat empêchait le conducteur d'être ébloui par la lumière du soleil, une expérience qui trouvait son origine dans le rallye de l'époque. La peinture spéciale est devenue la marque de fabrique de la Rallye-Kadett.
En Allemagne comme à l'étranger, la Rallye-Kadett fit la une des journaux grâce à ses succès sur les pistes. La voiture de sport Opel remporta des succès au rallye Stuttgart-Lyon-Charbonnières, au rallye de Hesse, au rallye Trifels et au Tour de Luxembourg. Le préparateur Opel Günther Irmscher remporta le Tour d'Europe en 1967. La même année, la Kadett a célébré son plus grand succès à ce jour : l'équipe Lambart/Vogt a remporté sa catégorie au Rallye de Monte-Carlo. Les statistiques de 1968 prouvent la popularité et le succès de la Rallye-Kadett : sur un total de 238 épreuves, le modèle a remporté 222 victoires de catégorie ainsi que 345 médailles d'or et 287 médailles d'argent.
En septembre 1967, l'Olympia A devient la version haut de gamme basée sur la Kadett B, avec laquelle Opel comble son retard sur la Rekord.
L'Olympia était disponible en trois versions à hayon, tandis que son modèle jumeau, la Kadett, proposait huit carrosseries à la fin de sa production : une berline à deux et quatre portes, un coupé « Gill » à deux portes, un break à trois et cinq portes, une berline à hayon « LS » à deux et quatre portes et un coupé « LS » à deux portes. La série Kadett B était équipée de moteurs quatre cylindres en ligne, montés longitudinalement, disponibles en quatre cylindrées (1.1 litre, 1.2 litre, 1.7 litre et 1.9 litre).
La Kadett B était une pionnière en matière d'électricité. Les premiers véhicules Opel
à propulsion électrique – le prototype hybride
« Stir-Lec I » (1969) et la Kadett XEP entièrement électrique (1970) étaient t basés sur le modèle Kadett B.
En juillet 1973, la carrière de la Kadett B a pris fin, après avoir été vendue dans plus de 120 pays à travers le monde. Son successeur était déjà dans les starting-blocks. La Kadett B avait ouvert la voie au succès de l'Opel GT en lui fournissant la plate-forme technique.