La supercar Yangwang U9 établit un record mondial de vitesse en électrique de 472,41 km/h

3 photos
La supercar Yangwang U9 Track Edition a établi le 8 août 2025 un record mondial de vitesse en électrique atteignant les 472,41 km/h sur le circuit d'essai de l'ATP Automotive Testing Papenburg, en Allemagne.

La supercar chinoise est depuis cette date la voiture électrique la plus rapide au monde.

La Yangwang U9 Track Edition repose sur la plateforme e4 et l'architecture technique centrale DiSus-X de la Yangwang U9 commercialisée en Chine. À cela s'ajoute une plateforme véhicule ultra-haute tension en 1200 V, couplée à un système de gestion thermique optimisé pour des conditions extrêmes.

La plateforme e4 est un système quadri-moteur équipé de moteurs hautes performances atteignant 30 000 tr/min. Chaque moteur électrique développe une puissance maximale en pic de 555 kW par moteur, pour une puissance totale supérieure à 3 000 ch.

La supercar Yangwang U9 affiche un rapport poids/puissance de 1 217 ch par tonne.

Le système de vectorisation de couple indépendant à quatre moteurs analyse en continu les retours de la route, ajustant le couple de chaque roue à une fréquence supérieure à 100 fois par seconde.

Le système maintient un contrôle absolu de la dynamique de caisse, éliminant tout risque de patinage ou perte de motricité à haute vitesse.

Le système de contrôle du châssis DiSus-X (DiSus-X Intelligent Body Control) réalise des ajustements verticaux rapides et indépendants de la suspension sur chaque roue, que ce soit lors de phases d'accélérations intenses, de virages dynamiques ou sur revêtement irrégulier. Ce procédé supprime le tangage et le roulis et optimise de manière active la surface de contact entre les pneus et la route, maximisant l'adhérence. Fonctionnant en synergie avec la plateforme e4, il offre un double gage de stabilité du véhicule et de sécurité de conduite.

Le record a été établi par le pilote professionnel allemand Marc Basseng, qui était déjà au volant lors du précédent record mondial de vitesse pour véhicule électrique en 2024. Après avoir réalisé ce test à haute vitesse pour Yangwang, il a déclaré : « L'année dernière, je pensais avoir atteint mon maximum. Je ne m'attendais pas à battre mon propre record si rapidement — mais nous y sommes, sur le même circuit, grâce à de nouvelles technologies qui l'ont rendu possible. »

Eric Houguet, écrit le 29/08/2025

