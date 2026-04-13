Un Français sur deux s'impatiente au péage en moins de cinq minutes

Les Français peu patients face au péage
À l'approche des ponts du mois de mai, période de forte affluence sur les routes, une étude OpinionWay pour Ulys révèle une faible tolérance des Français à l'attente au péage
. Un irritant qui impacte la route des vacances alors que chacun souhaite profiter au mieux de ces jours de détente. A retenir
- La moitié des Français juge qu'une attente de 5 minutes au péage est trop longue.
- Cette impatience se révèle encore plus vraie chez les 35-49 ans, dont 58 % perdent patience en moins de 5 minutes.
- Seuls 14 % restent totalement sereins au péage.
L'étude montre une impatience généralisée face aux temps d'attente. Près d'un Français sur deux considère que quelques minutes suffisent à rendre l'attente inconfortable. Cette perception est encore plus marquée chez les 35-49 ans.
Certaines disparités territoriales apparaissent également : en Normandie, 20 % des automobilistes jugent l'attente déjà trop longue dès la première minute. A l'inverse, leurs voisins des Hauts de France, sont les moins impatients : seulement 5% jugent l'attente trop longue dès la première minute. Des automobilistes qui s'adaptent pour éviter les frictions
Face à cette faible tolérance à l'attente, les Français mettent en place des stratégies, que ce soit pour la diminuer et fluidifier les trajets, ou pour réduire les irritants. Pour améliorer l'expérience de la route, même pour les courtes durées, les Français s'équipent. Ainsi, leurs compagnons de route indispensables sont :
- La radio (50 %)
- La gourde (43 %)
- Les applications copilotes (36 %)
Alors que l'attente au péage est perçue comme un irritant majeur, les solutions actuellement disponibles permettant de la réduire sont sous-utilisées. Seul un Français sur trois (35 %) est équipé d'un Pass Télépéage. Visiblement les bénéfices en termes de gain de temps et de fluidité ne sont pas suffisants pour convaincre les conducteurs
Français. Cette tendance illustre un décalage entre les attentes des automobilistes, les solutions disponibles et leur niveau d'équipement. “Alors qu'une voie de péage acceptant les espèces permet le passage d'environ 100 véhicules par heure, une voie dédiée au Pass Télépéage peut en accueillir jusqu'à 1 000, grâce à son passage à 30 km/h. Il s'agit donc d'une solution idéale pour fluidifier le trafic et limiter l'attente lors des périodes de forte affluence”
explique Damien Joannes, Directeur Général d'UlysSource
: étude OpinionWay pour UlysMéthodologie de l'étude
: 1002 interviews, de 18 ans et plus, représentatifs de la population française du 13 au 16 février 2026