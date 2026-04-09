En pleine opération départ de Pâques, marquée par des millions de déplacements prévus, le véhicule électrique cesse d'être une simple alternative urbaine pour s'imposer également sur les longs trajets
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Selon l'Observatoire de la Mobilité de Zunder (opérateur des infrastructures de recharge ultrarapide pour véhicules électriques
en Europe du Sud), trois conducteurs sur quatre en Europe du Sud utiliseront leur voiture électrique pour se rendre sur leurs lieux de vacances
, confirmant un changement d'habitudes. Face à la hausse des carburants, le véhicule électrique s'impose comme la meilleure alternative pour une mobilité durable, économique et efficace.
Au total, 85 % des répondants déclarent utiliser leur véhicule électrique de manière mixte, à la fois en milieu urbain et sur route.
En France, ce chiffre atteint 93 %, confirmant que l'usage du véhicule électrique y est quasiment équivalent à celui d'un véhicule thermique.
Seuls 6 % le réservent exclusivement à un usage urbain, ce qui brise le mythe selon lequel l'électrique est limité aux courts trajets.43 % des conducteurs effectuent entre 10 000 et 20 000 km par an
Le profil du conducteur de véhicule électrique en Europe du Sud évolue vers un usage complet du véhicule, sans limitation liée au type de trajet. Cette évolution se reflète également dans les distances parcourues :
- 43 % des conducteurs effectuent entre 10 000 et 20 000 km par an,
- 49 % dépassent les 20 000 km (47 % en France). Parmi ces derniers, 13 % parcourent entre 30 000 et 40 000 km par an et 5 % dépassent les 50 000 km.
- 40% réalisent plus de sept trajets annuels de plus de 250 km,
- 87 % en effectuent au moins trois.
La recharge en itinérance devient une habitude intégrée à l'usage quotidien du véhicule électrique.
L'infrastructure de recharge influence la planification des déplacements :
- 68 % des répondants tiennent compte de la disponibilité des points de recharge dans le choix de leur destination
- pour 27 %, ce critère est déterminant.
- Pour les 32 % restants, l'infrastructure ne constitue plus une préoccupation, ce qui reflète un niveau de développement permettant d'envisager sereinement les longs trajets.
Cette planification répond à la volonté de réduire l'incertitude et s'impose comme une nouvelle habitude de conduite."La mobilité électrique est déjà une réalité, et les données de cette enquête auprès des utilisateurs d'Europe du Sud le confirment. Trois conducteurs sur quatre vont voyager sur route avec leur véhicule électrique, ce qui démontre que la confiance dans le véhicule et dans les infrastructures n'a jamais été aussi forte."
affirme Daniel Pérez, CEO et cofondateur de Zunder.Source
: Observatoire de la Mobilité de Zunder Avril 2026 dans lequel plus de 2 200 utilisateurs de véhicules électriques du sud de l'Europe ont été interrogés sur leurs habitudes de déplacement.