Un tiers des automobilistes français renonce à l'entretien de leur véhicule

L'entretien automobile sacrifié par un tiers des Français
Une étude OpinionWay pour Carglass révèle une situation préoccupante : une France qui s'éloigne de l'entretien automobile par manque de solutions à proximité
. Alors que 83% des Français utilisent leur véhicule plusieurs fois par semaine, les contraintes géographiques et financières poussent un tiers de la population à renoncer à l'entretien de leur véhicule. Contrairement aux idées reçues, le phénomène ne se limite plus aux zones isolées mais frappe désormais l'ensemble du territoire, y compris les grandes agglomérations. Les informations à retenir :
Un tiers des Français a déjà renoncé ou reporté un entretien automobile
, faute de solution de proximité ; un taux qui grimpe à 44% chez les moins de 50 ans.
Alors que les commerces physiques disparaissent, le domicile devient le dernier rempart pour maintenir la mobilité, même si la confiance technique reste à bâtir (39% de sceptiques).
L'entretien est une double contrainte : financière pour 65% des Français et de temps pour 39% d'entre eux.
73% des Français estiment qu'une immobilisation du véhicule paralyserait leur organisation (un pic à 81% en zones rurales).Une dépendance au véhicule, confrontée au manque des services de proximité
Le constat dressé par l'étude est sans appel : 83% des Français utilisent leur véhicule plusieurs fois par semaine, et près de la moitié (43%) en fait un usage quotidien. Cette dépendance s'accentue drastiquement dans les communes rurales où 51% des habitants en ont besoin tous les jours.
Pour 64% des répondants, posséder un véhicule est le seul moyen d'accéder aux commerces et aux services essentiels du quotidien.
Dans les zones rurales, ce sentiment atteint même 92%.
Pourtant, le lien avec la mobilité se fragilise : près d'un Français sur deux (46%) constate une dégradation de l'accès aux services de proximité. Ce sentiment de "décrochage" est particulièrement vif dans les communes de moins de 20 000 habitants, où l'absence de solutions locales de réparation transforme chaque besoin d'entretien en une impasse logistique.L'entretien automobile : nouveau marqueur de précarité et de stress logistique
Dans un contexte marqué par la crise du prix
des carburants, les déplacements imposés pour l'entretien du véhicule apparaissent comme une contrainte pour 8 Français sur 10, à la fois financière (65%) et de temps (39%). Cette pression touche de plein fouet les jeunes de moins de 35 ans, dont 78% déclarent que l'entretien pèse lourdement sur leur budget.
L'immobilisation du véhicule est perçue comme un cauchemar logistique pour 73% des conducteurs
qui craignent de voir leur organisation quotidienne bouleversée. Un stress maximal dans les communes rurales (81%) et chez les 35-49 ans (80%). Ce cercle vicieux est préoccupant puisque ce sont les usagers les plus dépendants de leur voiture
, résidant loin des centres urbains, qui sont les plus enclins à renoncer à entretenir leur véhicule faute de solutions d'entretien automobile accessibles.
Le résultat est alarmant : un tiers des Français (33%) a déjà reporté ou renoncé à un entretien ou une réparation automobile
, faute de garage à proximité, un chiffre qui grimpe à 44% chez les moins de 50 ans.L'innovation mobile comme réponse aux déserts techniques
Si 54% des Français ont adopté l'usage des services à domicile pour leurs besoins courants (livraison de courses, repas, produits en tout genre...), la réparation automobile doit encore gagner leur confiance : 39% des automobilistes craignaient jusqu'ici une qualité moindre hors atelier. Ce doute est d'autant plus ancré que la généralisation des technologies embarquées depuis 10 ans (système ADAS) imposait jusqu'alors un environnement
technique extrêmement maîtrisé, uniquement disponible en atelier. Source
: Étude OpinionWay pour CarglassMéthodologie
: Étude OpinionWay pour Carglass réalisée auprès d'un échantillon de 785 automobilistes français, entre le 26 et le 31 mars 2026