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Six Français sur dix envisagent de changer de motorisation pour leur prochain véhicule

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Six Français sur dix envisagent de changer de motorisation pour leur prochain véhicule

Dans le contexte de la crise géopolitique au Moyen-Orient, La Centrale a interrogé le rapport de 800 Français à la voiture électrique et leurs contraintes budgétaires automobiles.

Avant la hausse des prix du carburant liée à la crise géopolitique au Moyen-Orient, seuls 27% des Français envisageaient de passer à l'électrique.

Le franchissement du seuil symbolique des 2 euros le litre à la pompe début mars suivi par la flambée des prix à la pompe liée à la crise géopolitique au Moyen-Orient agissent comme un véritable déclencheur : 60% des Français déclarent que cette envolée des prix à la pompe renforce leur intérêt pour la motorisation électrique.

Cette dynamique s'inscrit dans un contexte plus large d'arbitrages budgétaires face à la hausse de prix du carburant à la pompe. Plus d'un Français sur deux (56%) déclare adapter le budget de son prochain achat automobile face à la hausse des prix du carburant, et près de six Français sur dix envisagent de changer de motorisation pour leur prochain véhicule, dont 40% en faveur de l'hybride et 19% pour l'électrique.

Pour autant, le passage effectif à l'acte d'achat fait face à plusieurs freins persistants : le prix d'achat (59%), l'autonomie (55%) et les contraintes liées à la recharge (39%) demeurent les principales barrières à l'adoption d'un véhicule électrique.

« Recharger son véhicule électrique à domicile coûte en moyenne une quinzaine d'euros, quand un plein de carburant peut atteindre jusqu'à 150 euros selon les modèles. Dans un contexte de hausse des prix à la pompe, cet écart devient très concret pour les Français. » commente Guillaume-Henri Blanchet, Directeur Général de La Centrale.

Source: Sondage Kantar / La Centrale

Eric Houguet, écrit le 02/04/2026

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