Dans le contexte de la crise géopolitique au Moyen-Orient
, La Centrale a interrogé le rapport de 800 Français à la voiture électrique
et leurs contraintes budgétaires automobiles
.
Avant la hausse des prix
du carburant liée à la crise géopolitique au Moyen-Orient, seuls 27% des Français envisageaient de passer à l'électrique.
Le franchissement du seuil symbolique des 2 euros le litre à la pompe début mars
suivi par la flambée des prix à la pompe liée à la crise géopolitique au Moyen-Orient
agissent comme un véritable déclencheur
: 60% des Français déclarent que cette envolée des prix à la pompe renforce leur intérêt pour la motorisation électrique
.
Cette dynamique s'inscrit dans un contexte plus large d'arbitrages budgétaires face à la hausse de prix du carburant à la pompe. Plus d'un Français sur deux (56%) déclare adapter le budget de son prochain achat automobile
face à la hausse des prix du carburant, et près de six Français sur dix envisagent de changer de motorisation pour leur prochain véhicule, dont 40% en faveur de l'hybride
et 19% pour l'électrique.
Pour autant, le passage effectif à l'acte d'achat
fait face à plusieurs freins persistants
: le prix d'achat
(59%), l'autonomie
(55%) et les contraintes liées à la recharge
(39%) demeurent les principales barrières à l'adoption d'un véhicule électrique
.« Recharger son véhicule électrique à domicile coûte en moyenne une quinzaine d'euros, quand un plein de carburant peut atteindre jusqu'à 150 euros selon les modèles. Dans un contexte de hausse des prix à la pompe, cet écart devient très concret pour les Français. »
commente Guillaume-Henri Blanchet, Directeur Général de La Centrale. Source
: Sondage Kantar / La Centrale