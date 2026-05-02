La petite sportive Citroën Saxo VTS célèbre ses 30 ans

Il y a trente ans, Citroën
marquait de son empreinte le monde des petites sportives avec la Saxo VTS
.
Loin d'être une simple citadine
agrémentée d'un badge sportif, elle incarnait une vision
claire : offrir à tous les amateurs de conduite un vrai kart des routes, fiable, abordable et taillé pour s'amuser.
Trente ans plus tard, Citroën célèbre l'anniversaire de la petite sportive française.La naissance de la Saxo VTS
Pour comprendre la naissance de la Saxo VTS, il faut remonter à l'AX. Lancée en 1986, l'AX avait su installer Citroën dans le segment des citadines
sportives, avec l'AX Sport et l'AX GTi, grâce à leur tempérament affûté et leur rapport poids/puissance. Commercialisée en février 1996, la Saxo prend le relais de l'AX comme entrée de gamme de la Marque. La même année, la Saxo VTR fait son apparition avec un 1.6 litre à 8 soupapes de 90 ch. Puis arrive celle qui doit perpétuer l'identité de l'AX GTi : la Saxo VTS, propulsée par un bloc TU5J4 1.6 litre à 16 soupapes fort de 120 ch.
Si les lignes générales de la Saxo sont l'œuvre du styliste italien Donato Coco, c'est un tout jeune designer qui se voit confier la déclinaison sportive VTS. La toute première mission de Gilles Vidal chez Citroën, en 1996, est d'élaborer le kit carrosserie de la VTS. Un travail minutieux, caractérisé par des élargisseurs d'ailes soigneusement intégrés aux bas de caisse comme aux boucliers élargis. Aux ailes arrière, l'extension se prolonge en amont de la roue jusqu'à la découpe de portière, glissant élégamment sous la baguette de protection latérale.Une petite sportive de 935 kg délivrant 120 ch
La Citroën Saxo VTS cache bien son jeu. Avec une ligne qui reste globalement sobre : badge 16V sur les ailes arrière, embout d'échappement chromé, jantes alliage spécifiques, elle n'affiche pas ses ambitions à grands cris. Et pourtant, sous le capot, le bloc TU5J4 développe 120 ch à 6 600 tr/min, pour un régime maximal de 7 300 tr/min. Associé à une boîte à 5 vitesses avec un rapport de pont plus court et à un poids de 935 kg, il propulse la VTS à 205 km/h en vitesse maximale et lui permet de descendre sous les 30 secondes au kilomètre départ arrêté.
C'est surtout son châssis qui fait la différence : train avant d'une précision chirurgicale, direction assistée bien dosée, et un train arrière joueur qui n'hésite pas à se laisser aller dès qu'on provoque la voiture
. Sur les routes sinueuses, la Saxo VTS tient tête à des automobiles
bien plus grosses et bien plus puissantes qu'elle. Les disques ventilés à l'avant complètent le tableau de petite sportive.
La Saxo VTS ne va pas s'endormir sur ses lauriers. Dès fin 1997, un premier ajustement de gamme réorganise la famille sportive et la 16 soupapes récupère le badge "16v" jadis porté par la ZX. C'est l'occasion pour Citroën
de démocratiser l'appellation VTS. Si la version 16v de 120 chevaux reste le graal, le look sportif et le châssis affûté de la VTS sont désormais associés à des motorisations plus accessibles pour séduire une clientèle plus large, désireuse de dynamisme esthétique sans nécessairement rechercher la performance pure. La gamme VTS accueille ainsi le 1.6i de 90 chevaux (jusqu'alors réservé à la VTR), le 1.6i de 100 chevaux, et même le 1.4i de 75 chevaux.
En 1999, un restylage marqué transforme son visage avec des phares en amande, un capot bombé ainsi qu'une calandre à grands chevrons. La VTS se modernise sans rien perdre de son caractère. Produite jusqu'en juin 2003 sur le site d'Aulnay-sous-Bois avant de céder sa place à la C2
, la Saxo VTS tire sa révérence après une carrière commerciale de 7 années.Un outil redoutablement efficace en compétition
Dès sa commercialisation, la Saxo VTS démontre en compétition ce que la route laissait deviner. En rallye, en rallycross, en circuit ou sur glace, la petite Citroën se révèle être un outil redoutablement efficace.Un objet de collection à part entière
Aujourd'hui, la Citroën Saxo VTS est devenue un objet de collection à part entière. Les exemplaires bien conservés se font de plus en plus rares, et les passionnés n'hésitent pas à traverser la France pour en dénicher un en bon état.
La Citroën Saxo VTS, c'est l'histoire d'une petite voiture sportive qui n'a jamais pensé petit.