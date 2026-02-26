La technologie de batterie à base de lithium métal représente une avancée technologique en termes de densité énergétique

La technologie de batterie à base de lithium métal
, développée par Basquevolt, représente un saut technologique majeur en matière de densité énergétique par rapport aux batteries lithium-ion à électrolyte liquide. En combinant les avantages de l'électrolyte polymère avec une anode avancée, la technologie offre la possibilité de concevoir des packs batteries compacts, dotés d'une stabilité thermique supérieure et de capacités de recharge rapide.
Ampere, pure player des véhicules électriques
du groupe Renault
a conclu un Accord
de Développement Conjoint (JDA ) avec Basquevolt afin d'accélérer le développement et la validation des batteries à base de lithium métal.
Ampere et Basquevolt visent à ouvrir la voie au déploiement commercial des batteries à base de lithium métal dans les véhicules électriques de nouvelle génération, à commencer par les prototypes Pre-A Sample de véhicules électriques Renault
.
Après plus de douze mois de collaboration, Basquevolt démontre que sa technologie peut atteindre une densité énergétique très élevée tout en réduisant significativement le coût global des packs batteries
. Grâce à son électrolyte polymère, les cellules peuvent être produites via un processus de fabrication plus simple et plus efficace. Cet avantage compétitif se traduira par environ 30 % d'investissement en capital en moins par GWh dans une gigafactory conventionnelle et 30 % d'énergie en moins par kWh produit pour les futurs véhicules électriques.
Cette collaboration montre l'importance des partenariats stratégiques pour stimuler l'innovation dans le domaine des batteries haute tension, en alliant science de pointe, ingénierie à grande échelle et efficacité économique. « Entrer dans cette nouvelle phase avec Ampere marque une étape majeure dans notre mission de rapprocher la technologie à électrolyte polymère du marché de masse »
, explique Pablo Fernández, CEO de Basquevolt.« Ensemble, nous nous concentrons sur la validation des performances dans des conditions automobiles réelles et sur l'accélération de la transition vers des batteries de nouvelle génération répondant aux besoins évolutifs de nos clients »
, ajoute Nicolas Racquet, Directeur de l'Ingénierie Véhicule & Powertrain, Ampere.
Photo: Copyright Boby Fisheye Manufacture fin des droits 2030-10-07