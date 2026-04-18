La technologie « Vehicle -to-Grid » permet le stockage de l'énergie renouvelable excédentaire

À l'avenir, les véhicules électriques
de dernière génération joueront un double rôle : ils ne serviront pas seulement de moyen de transport individuel, mais fonctionneront également comme des unités de stockage d'énergie flexibles. L'énergie excédentaire, provenant notamment de sources renouvelables, pourra être stockée dans le véhicule électrique
et réinjectée dans le réseau électrique en cas de besoin.
Le Vehicle-to-Grid
offre des avantages pour les propriétaires de véhicules électriques mais aussi un potentiel macroéconomique significatif : des études indiquent que jusqu'à 22 milliards d'euros de coûts de système pourraient être économisés chaque année en Europe d'ici 2040. Rien qu'en Allemagne, environ 9 500
GWh d'énergie renouvelable ont été récemment perdus. Le « Vehicle -to-Grid » permettrait d'alimenter environ trois millions de véhicules électriques pendant une année entière (dans l'hypothèse la plus favorable).
À partir du quatrième trimestre 2026, les propriétaires de véhicules électriques Volkswagen
pourront, en Allemagne, recharger leurs véhicules électriques, les intégrer activement au système énergétique et générer des revenus supplémentaires. D'autres pays européens suivront.
Martin Sander, membre du Directoire responsable des Ventes, du Marketing et de l'Après-vente chez Volkswagen
Véhicules Particuliers explique : « La mobilité électrique ne pourra réaliser son plein potentiel que si elle est également pertinente sur le plan économique pour nos clients. Avec le Vehicle-to-Grid, c'est exactement ce que nous proposons : une réduction significative des coûts de recharge à domicile — et, à long terme, une recharge quasiment gratuite. En tant que pionniers de la recharge bidirectionnelle, l'ensemble de notre gamme ID. est déjà compatible (bidi-ready) depuis 2023. De cette façon, nous faisons passer le V2G du stade de l'innovation à celui de la vie quotidienne, en rendant cette technologie accessible au marché de masse. C'est là toute l'ambition de la marque Volkswagen. »
Giovanni Palazzo, PDG d'Elli et Vice-Président Senior (SVP) de la Recharge et de l'Énergie chez Volkswagen Group Components ajoute : « Le Vehicle-to-Grid ne livre sa pleine valeur que grâce à la connexion des véhicules, de l'infrastructure et du marché de l'énergie. Et c'est précisément la raison pour laquelle nous avons créé Elli en tant que branche énergétique au sein du Groupe. Aujourd'hui, nous avons les capacités technologiques et opérationnelles pour déployer une solution intégrée à l'échelle de millions de véhicules et de marques. Nous franchissons maintenant l'étape suivante : connecter les batteries, dégager de la valeur grâce à l'agrégation et faire de notre vision d'un réseau de batteries une réalité tangible pour la première fois. »
Le Vehicle-to-Grid permet aux propriétaires de véhicules électriques de gérer activement leurs coûts de mobilité : les véhicules électriques peuvent devenir une source de revenus à l'avenir. En mettant à disposition la capacité de batterie disponible de leur véhicule électrique et en faisant preuve de flexibilité dans leur comportement de charge, les conducteurs
de véhicules électriques peuvent réaliser des économies et, à l'avenir, générer des revenus. Les estimations du marché suggèrent, selon Volkswagen, un potentiel allant jusqu'à 700 euros à 900 euros par an dans les meilleurs scénarios.
Dans une phase initiale, les propriétaires de véhicules électriques recevront une compensation pour la mise à disposition de la batterie de leur véhicule électrique pour le négoce d'énergie. Cette compensation est indépendante des performances
de trading, totalement transparente et basée sur le niveau de flexibilité que le conducteur choisit dans son comportement de recharge.
Le but est de réduire progressivement le coût
total de la mobilité électrique pour tendre à terme vers une recharge presque neutre en termes de coûts. La mobilité électrique évolue ainsi d'un pur facteur de coût vers une composante active du marché de l'énergie.
Le Vehicle-to-Grid fonctionne via une offre entièrement intégrée provenant d'une source unique comprenant un tarif d'électricité dynamique, un chargeur bidirectionnel DC, un compteur intelligent et une application numérique interconnectés.
Le fondement technologique du Vehicle-to-Grid sur les véhicules Volkswagen
est la plateforme modulaire de propulsion électrique (MEB). Environ un million de véhicules en Europe sont techniquement préparés pour la recharge bidirectionnelle.
Avec le prochain logiciel ID. Software 6, la fonctionnalité sera étendue à d'autres tailles de batteries, la rendant accessible à une base de clients plus large.
Volkswagen garantit, grâce à des batteries haute tension robustes et des systèmes de protection, que la recharge bidirectionnelle n'impacte pas de manière significative la durée de vie de la batterie.