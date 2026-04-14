Le State of Health des batteries de voitures électriques au-dessus de 90 % après 160 000 km ou 6 ans

Arval (société de leasing) publie une nouvelle édition de son analyse sur la longévité des batteries de voitures électriques
basée sur 24 000 certificats d»état de santé (SoH) de batteries de véhicules électriques
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La société de leasing Arval propose un certificat d'état de la batterie lors de la revente d'un véhicule électrique
. Arval s'est associée à deux organismes indépendants : Moba et Aviloo.
Les résultats, issus d»un échantillon européen de voitures
électriques, montrent une longévité nettement supérieure aux attendus de nature à rassurer les acheteurs de véhicules électriques d»occasion.
L»édition 2026 de l»analyse d»Arval s'appuie sur 24 000 certificats d»état de santé (SoH) de batteries, soit trois fois plus de données que dans l'étude publiée début 2025, permettant de consolider et d'affiner les premières observations relatives à la durabilité des batteries haute tension.
Les nouveaux résultats confirment, renforcent et précisent les conclusions initiales : les batteries haute tension conservent un excellent niveau de performance dans le temps, bien au-delà des attentes du marché et des préoccupations des acheteurs.Données clés : ce que révèle l»analyse d»ArvalÀ 70 000 km, la batterie haute tension affiche en moyenne 93 % de sa capacité restante
.À 160 000 km ou après 6 ans d»utilisation, l»état de santé (SoH) est supérieur à 90 %
.Les véhicules électriques de nouvelle génération présentent un SoH supérieur de 2 à 3 points à celui des modèles de véhicules électriques plus anciens
.
La dégradation des performances
est lente et progressive : environ 1 % tous les 25 000 km après une légère baisse initiale
.
Une durée de vie largement sous-estimée par le marché.
Contrairement aux inquiétudes persistantes concernant le vieillissement des batteries haute tension, les données analysées dans 11 pays européens démontrent que la dégradation réelle est faible, prévisible et inférieure aux idées reçues.
Ces constats, consolidés grâce au volume de certifications analysées, éclairent un marché encore trop souvent dominé par les perceptions plutôt que par les faits. « Cette mise à jour confirme pleinement les conclusions de l'année dernière : les batteries conservent un niveau de performance élevé dans le temps, au-delà des idées reçues. C'est une excellente nouvelle pour les acheteurs de véhicules d'occasion, qui peuvent désormais avoir confiance dans la durabilité et la fiabilité des batteries de véhicules électriques sur le long terme. En fournissant des données consolidées et comparables, nous contribuons à lever les freins à l'achat de véhicules électriques d'occasion et à accélérer le développement d'un marché plus transparent et fiable. »
Pascal Seeger, Directeur mondial du remarketing chez ArvalÉvolution des performances des batteries selon les générations
Les véhicules électriques de nouvelle génération, bénéficiant d'améliorations en matière de conception, de refroidissement et de systèmes de gestion de l'énergie, tendent à afficher des performances légèrement supérieures au fil du temps. Ces progrès contribuent à la durabilité observée et pourraient renforcer la confiance dans le marché des véhicules électriques d'occasion dans les années à venir.Un cadre réglementaire pour une transparence accrue
Les futures réglementations européennes (Euro 7 et réglementation relative aux batteries) introduiront un affichage standardisé de l'état de santé des batteries, qui deviendra le SOCE (State of Certified Energy). D»ici 2027, l»état de la batterie sera directement visible sur le tableau de bord des nouveaux modèles
électriques, et chaque batterie disposera d»un Passeport retraçant son historique et sa capacité certifiée.
Ces évolutions favoriseront un marché de l»occasion de la voiture électrique
plus structuré, plus transparent et plus fiable, tant pour les particuliers que pour les entreprises.Méthodologie
L»analyse repose sur 24 000 certificats réalisés dans 11 pays, couvrant un parc mixte de véhicules électriques (66 %) et de véhicules hybrides
rechargeables (33 %).
Les véhicules évalués proviennent d»une trentaine de marques et ont été commercialisés par Arval entre mars 2023 et septembre 2025.Source
: analyse Arval sur l»état de santé des batteries de voitures électriques)
Photo: Recharge Electrique Engie Vianeo Coypright Benjamin Motreff