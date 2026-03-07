La batterie Blade 2.0 de Byd bénéficie d'une densité énergétique supérieure tout en augmentant la vitesse de recharge

Fruit de six années de recherche intensive, la seconde génération de la batterie Blade de Byd
constitue le socle des dernières avancées en matière de recharge ultra-rapide
de Byd.
Avec les batteries traditionnelles, la recharge ultra-rapide
et une forte densité énergétique
sont considérées comme des objectifs techniques difficiles à concilier.
Byd est parvenu à dépasser ce compromis, en augmentant la densité énergétique de la batterie Blade de 5 % tout en améliorant significativement la vitesse de recharge.
Pour atteindre ces performances
tout en préservant la sécurité et la durabilité de la batterie Blade, Byd a développé un système de transport ionique baptisé "FlashPass" qui repousse les limites des batteries lithium-fer-phosphate (LFP).
Cette innovation repose sur trois avancées majeures :
- La cathode "Flash-Release"
qui adopte une architecture multi-niveaux de particules, orientée de manière spécifique, qui permet une forte densité de matériau actif tout en favorisant une désintercalation rapide des ions.
- L'électrolyte "Flash-Flow"
, optimisé avec l'aide de l'intelligence artificielle, offre une conductivité ionique élevée et une mobilité accélérée des ions.
- L'anode "Flash-Intercalate"
repose une structure multidimensionnelle de sites d'insertion du lithium, permettant une intercalation ultra-rapide des ions lithium en 3D sur 360°.
Ensemble, les trois technologies réduisent significativement la résistance interne
de la batterie, limitant la génération de chaleur à la source
.
Une innovation au niveau de l'anode, reposant sur une restructuration des électrodes à haut débit et sur des particules de graphite alignées perpendiculairement au plan de l'électrode, permet de réduire la résistance au transport des ions lithium et de favoriser une intercalation plus rapide et plus fluide. Cette avancée garantit non seulement les performances de la recharge ultra-rapide, mais aussi l'augmentation de 5 % de la densité énergétique.
La batterie Blade 2.0 de Byd intègre également une avancée majeure au niveau de la couche d'interface électrolyte solide (SEI), un composant essentiel de toute batterie lithium-ion
. La solution développée par Byd repose sur une ingénierie à l'échelle moléculaire et une optimisation structurelle macroscopique, permettant d'obtenir une couche à la fois ultra-fine, favorisant une conductivité ionique élevée, et très dense, assurant une grande stabilité chimique. Elle bénéficie en outre d'une technologie dynamique d'auto
-réparation, conciliant finesse et robustesse.
Les avancées réalisées en matière de densité énergétique et de vitesse de recharge ne se sont pas faites au détriment de la sécurité ou de la durabilité: la batterie Blade 2.0 a passé avec succès une série de tests de sécurité de référence. Elle est notamment la première batterie au monde à réussir simultanément un test de recharge ultra-rapide (Flash Charging) et un test de pénétration par clou, sans emballement thermique, fumée ni incendie, même après 500
cycles de recharge ultra-rapide (Flash Charging).
La batterie Blade 2.0 a également validé un test d'emballement thermique simulant le court-circuit forcé de quatre cellules simultanément : aucun incendie ni explosion n'a été observé, même lorsque la température a dépassé 700 °C.
Enfin, la batterie Blade 2.0 marque une nouvelle étape en matière de durabilité pour les batteries LFP. Par rapport à la première génération de batterie Blade, la dégradation globale de capacité est réduite de 2,5 %.