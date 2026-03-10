Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
Le show-car Renault Bridger Concept préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres Le show-car Renault Bridger Concept préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres Le show-car Renault Bridger Concept préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres Le show-car Renault Bridger Concept préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres Le show-car Renault Bridger Concept préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres Le show-car Renault Bridger Concept préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres Le show-car Renault Bridger Concept préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres Le show-car Renault Bridger Concept préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres Le show-car Renault Bridger Concept préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres Le show-car Renault Bridger Concept préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres

Le show-car Renault Bridger Concept préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres

10 photos
Le show-car Renault Bridger Concept préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres

Le show-car Renault Bridger Concept préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres

Renault lève le voile sur le show-car de SUV du segment B Bridger Concept.

Produit en Inde pour le marché indien et d'autres régions, le show-car Bridger Concept incarne l'offensive internationale de Renault.

Le SUV multi-énergie, incluant une version électrique, de moins de 4 mètres entend devenir une référence en milieu urbain.

Le show-car Renault Bridger Concept adopte des proportions audacieuses pour afficher une vraie personnalité. Son allure robuste s'exprime notamment à travers une garde au sol de 200 mm. Solidement campé sur des roues de 18 pouces, le Bridger Concept revendique un style de baroudeur urbain avec une face avant cubique. Les lignes tendues se prolongent jusqu'aux projecteurs à l'avant, qui s'étirent de part et d'autre de la calandre.

À l'arrière, la roue de secours fixée sur la porte de coffre renforce le look de baroudeur prêt à s'aventurer vers d'autres territoires.

Les arches de roues contrebalancent l'aspect massif de l'ensemble.

Les ingénieurs Renault ont optimisés l'espace à l'intérieur de l'habitacle.

La position de conduite surélevée offre une excellente visibilité sur la route et un sentiment de protection vis à vis des autres usagers de la route.

À l'arrière, le rayon aux genoux atteint 200 mm.

Le coffre offre un volume de 400 litres.

Développé en Inde en moins de 2 ans, le Bridger Concept repose sur la plateforme modulaire Renault RGMP small. Il sera proposé en versions thermique, hybride ou électrique selon les marchés.

Le show-car Renault préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres attendu en série avant fin 2027 en Inde.

La première commercialisation est prévue en Inde d'ici fin 2027 et sera étendue à d'autres marchés internationaux.

Eric Houguet, écrit le 10/03/2026

Sur le même thème

Rechercher sur le site

SONDAGE > VOIR LES RÉSULTATS

Face à la crise géopolitique majeure dans le Détroit d’Ormuz et à l'explosion des prix à la pompe, êtes-vous favorable à la mise en place temporaire d'une TVA de 5,5 % sur les carburants pour préserver le pouvoir d'achat des automobilistes Français ?

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : concept cars - Tout savoir sur la véhicule électrique Dacia