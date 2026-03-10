Le show-car Renault Bridger Concept préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres

Renault
lève le voile sur le show-car de SUV
du segment B Bridger Concept
.
Produit en Inde pour le marché indien et d'autres régions, le show-car Bridger Concept incarne l'offensive internationale de Renault.
Le SUV multi-énergie, incluant une version électrique, de moins de 4 mètres
entend devenir une référence en milieu urbain.
Le show-car Renault Bridger Concept adopte des proportions audacieuses pour afficher une vraie personnalité
. Son allure robuste
s'exprime notamment à travers une garde au sol de 200 mm
. Solidement campé sur des roues de 18 pouces, le Bridger Concept revendique un style de baroudeur urbain avec une face avant cubique
. Les lignes tendues se prolongent jusqu'aux projecteurs à l'avant, qui s'étirent de part et d'autre de la calandre.
À l'arrière, la roue de secours fixée sur la porte de coffre
renforce le look de baroudeur prêt à s'aventurer vers d'autres territoires.
Les arches de roues
contrebalancent l'aspect massif de l'ensemble.
Les ingénieurs Renault ont optimisés l'espace
à l'intérieur de l'habitacle.
La position de conduite surélevée offre une excellente visibilité sur la route et un sentiment de protection vis à vis des autres usagers de la route.
À l'arrière, le rayon aux genoux atteint 200 mm.
Le coffre offre un volume de 400 litres.
Développé en Inde en moins de 2 ans, le Bridger Concept repose sur la plateforme modulaire Renault RGMP small. Il sera proposé en versions thermique, hybride
ou électrique selon les marchés.
Le show-car Renault préfigure un SUV du segment B de moins de 4 mètres attendu en série avant fin 2027 en Inde.
La première commercialisation est prévue en Inde d'ici fin 2027 et sera étendue à d'autres marchés internationaux.