Le démonstrateur Renault R-Space Lab redéfinit les « voitures à vivre » de nouvelle génération

Renault
présente le démonstrateur R-Space Lab
. Le véhicule laboratoire Renault explorer
l'esprit des « voitures
à vivre » à l'horizon 2030.
Le démonstrateur Renault redéfinit les expériences à bord des « voitures à vivre » : un intérieur modulable, lumineux, adapté à toutes les situations du quotidien, où technologies et espaces se reconfigurent intuitivement selon les usages. Le R-Space Lab illustre l'esprit et l'ADN de la marque au losange, sans préfigurer de modèle de série.Un cockpit high-tech connecté centré sur les passagers
Le poste de conduite réinterprète l'ADN de la marque de Billancourt dans une approche centrée sur l'humain. Préfigurant une future arrivée en série, l'écran incurvé openR panorama occupe toute la largeur de la planche de bord pour diffuser vitesse, ADAS et multimédia. Les principales fonctions se pilotent via l'écran central tactile. Le volant compact libère la vue et améliore le confort de conduite grâce à la direction à commande électronique (steer-by-wire).Un intérieur modulable
Long de 4,5 m et haut de 1,5 m, le démonstrateur Renault R-Space Lab combine silhouette fluide et habitabilité généreuse grâce à une architecture monovolume. L'écran openR panorama avancé libère de l'espace
à l'avant. Côté passager, les airbags frontaux et rideau sont intégrés dans le siège, dégageant la planche de bord et permettant l'ajout d'une boîte à gants multifonction i pouvant servir de support de tablette numérique, accueillir un sac ou se déployer pour offrir un espace de détente et d'extension des jambes. Le siège passager peut coulisser jusqu'à la deuxième rangée pour faciliter les interactions avec les passagers arrière ou un enfant installé dans un siège-auto.
À l'arrière, les trois sièges de largeur identique offrent un dossier légèrement inclinable afin d'améliorer le confort de chaque passager. Le plancher plat, associé aux sièges individuels aux dossiers rabattables et aux assises relevables, permet une modularité complète. Ils peuvent coulisser jusqu'aux places avant pour libérer un volume de coffre suffisant pour accueillir un vélo. Lorsque les assises sont relevées, l'espace arrière est optimisé pour le transport d'objets volumineux ou d'un animal. L'ouverture des portes arrière à 90° facilitent l'accès et le chargement. Une surface vitrée étendue
Le Renault R-Space Lab bénéficie d'une surface vitrée étendue : pare-brise prolongé par un toit intégralement vitré, montants affinés, demi pied milieu (pilier B) et portes sans cadre offrent un habitacle baigné de lumière et une sensation d'espace renforcée et d'ouverture vers l'extérieur.Photos
