Le BMW Highway Assistant permet une conduite assistée sans les mains sur le volant sur autoroute dans un nombre croissant de pays

Le BMW
Highway Assistant permet une conduite sans les mains sur autoroute à des vitesses allant jusqu'à 130 km/h
. Le système prend en charge le contrôle longitudinal et latéral et assiste le conducteur avec des changements de voie automatisés, confirmés par un simple regard.
La fonction est utilisée quotidiennement sur plusieurs modèles, dont les BMW Série 5
et Série 7, les BMW iX, X5
, X6, X7 et XM, ainsi que la BMW iX3
.
Les utilisateurs de véhicules BMW
ont parcouru plus de 200 millions de kilomètres sans les mains avec le BMW Highway Assistant, dans un nombre croissant de pays.
Dr Mihiar Ayoubi, Senior Vice President Driving Experience Development explique: « L'interaction symbiotique entre le conducteur et les systèmes d'assistance à la conduite lors de la conduite sans les mains avec notre Highway Assistant, ainsi que le concept de sécurité sous-jacent, sont uniques dans l'industrie. Plus de 200 millions de kilomètres parcourus sur autoroute en conduite sans les mains dans le cadre d'une utilisation réelle démontrent la fiabilité et la pertinence de ce système au quotidien. »
Avec la nouvelle génération de systèmes d'assistance à la conduite BMW, la disponibilité du Highway Assistant en Europe est étendue, passant d'un seul pays, l'Allemagne, à plus de 20.
Le système offre désormais une assistance complète, de l'entrée à la sortie d'autoroute (entry-to-exit), lorsque la navigation est activée via BMW Maps.
Jusqu'alors disponible en Allemagne, aux États-Unis et au Canada, le BMW Highway Assistant étend son déploiement en Europe. Introduit sur la dernière BMW iX3
et appelé à être déployé sur les modèles à venir, tels que la BMW i3
et la BMW Série 7, le système permet de bénéficier d'une conduite assistée sans les mains sur des itinéraires adaptés, y compris au-delà des frontières, dans de nombreux pays européens grâce à l'homologation DCAS. Parmi ces pays figurent notamment, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, la France et les pays du Benelux. D'autres marchés, tels que le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal, suivront prochainement. En Europe du Nord, de l'Est et du Sud-Est, la fonction sera disponible ultérieurement.
Un concept de sécurité spécifiquement conçu pour la conduite assistée sans les mains sur autoroutes.
La conduite assistée sans les mains avec le BMW Highway Assistant repose sur un concept de sécurité global intégré. Celui-ci s'appuie sur des systèmes redondants assurant la détection de voie et le positionnement du véhicule, grâce à des caméras et à des cartes haute résolution. Les informations issues des caméras latérales permettent de vérifier en permanence le centrage du véhicule dans sa voie. Une puce de sécurité dédiée, intégrée à l'ordinateur ADAS, contrôle en continu le bon fonctionnement de l'ensemble du système.
Dans tous les cas, le conducteur demeure pleinement responsable. Une caméra conducteur veille à ce qu'il reste attentif et prêt à reprendre le contrôle du véhicule à tout moment, en analysant la direction du regard, l'état des yeux et les mouvements de la tête. Le système est conçu pour limiter strictement la conduite sans les mains aux conditions appropriées. Si nécessaire, le conducteur est invité en temps utile à reprendre le volant, par exemple à l'approche d'une sortie d'autoroute.
Avec la technologie BMW Symbiotic Drive, l'interaction entre les systèmes d'assistance et le conducteur gagne en fluidité et en naturel. Lorsque l'assistance est activée, le conducteur peut intervenir (c'est à dire accélérer, diriger ou freiner) sans entraîner immédiatement la désactivation du guidage longitudinal et latéral. La logique d'utilisation et les affichages du BMW Panoramic iDrive permettent une expérience de conduite assistée naturelle et maîtrisable à tout moment, pour une utilisation du plus haut niveau d'automatisation du niveau d'assistance à la conduite SAE
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