Des véhicules de conduite autonome de niveau 4 Peugeot en test dans les prochains mois au Luxembourg

Stellantis et Pony.ai, acteur mondial de premier plan dans le domaine des technologies de conduite autonome
, accélèrent le développement et le déploiement de solutions de robotaxi en Europe.
Les véhicules autonomes de niveau 4
, selon la norme SAE
(mains libres, regard détourné), testés en conditions réelles intègrent le logiciel de conduite autonome de Pony.ai à la plateforme AV-Ready (K0) de Stellantis pour les fourgons de taille moyenne en version électrique.
Les deux entreprises prévoient de déployer des véhicules de test en conditions réelles basés sur le Peugeot
E-Traveller dans les prochains mois au Luxembourg, avant un lancement progressif dans plusieurs villes européennes à partir de 2026.
Les essais sur route
viseront à valider la sécurité, les performances
et la conformité réglementaire des systèmes intégrés.
Le partenariat se concentre dans un premier temps sur les véhicules utilitaires légers, allant du robotaxi compact aux navettes multi-passagers pouvant accueillir jusqu'à huit personnes.« Les véhicules autonomes ont le potentiel de transformer nos modes de déplacement en ville, en offrant des options plus sûres et plus abordables pour les communautés »
, a déclaré Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer de Stellantis. « Pour concrétiser cette vision, nous avons développé les plateformes AV-Ready et collaborons avec les meilleurs acteurs du secteur. Pony.ai se distingue par son expertise technique et son approche collaborative. »« Nous sommes ravis de nous associer à Stellantis pour introduire notre technologie de mobilité autonome en Europe »,
a déclaré le Dr James Peng, fondateur et CEO de Pony.ai. « Leur forte présence européenne et leur portefeuille de marques emblématiques en font le partenaire idéal pour nous aider à accélérer notre croissance sur ce marché stratégique. »
La plateforme AV-Ready de Stellantis
constitue une base technologique optimisée pour prendre en charge les capacités SAE de niveau 4. Elle intègre des mises à jour technologiques majeures, comprenant des éléments clés tels que la redondance des systèmes
et la compatibilité avec des ensembles de capteurs de dernière génération
, permettant l'intégration fluide d'un logiciel complet de conduite autonome
. Elle garantit le respect de standards élevés en matière de sécurité et de fiabilité, pour une conduite totalement autonome, sans intervention ni supervision humaine.
Centrée, dans un premier temps, sur les véhicules utilitaires légers, cette collaboration jette les bases d'applications plus larges, incluant à terme des services de mobilité autonome pour le transport de biens et de personnes.