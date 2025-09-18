Le système de conduite automatisée Snapdragon Ride Pilot repose sur une pile logicielle pilotée par les données

Qualcomm et BMW
ont développé un système de conduite automatisée
propulsé par le système Snapdragon Ride de Qualcomm et une pile logicielle Snapdragon Ride AD développée conjointement.
Le système prend en charge des niveaux de conduite autonome
allant du programme d'évaluation des nouveaux véhicules (NCAP) d'entrée de gamme au niveau 2 plus de navigation sur autoroute et en ville avec pilotage automatique (NOA).
La plateforme évolutive permet aussi bien un système de sécurité active monocaméra économique qu'une configuration multicaméras et multiradars pour des fonctions de conduite automatisée L2 plus sur autoroute et en zone urbaine.
Le système Qualcomm a été validé dans 60 pays à travers le monde et vise une disponibilité dans plus de 100 pays d'ici 2026.
La pile logicielle pilotée par les données est continuellement mise à jour grâce aux informations issues des flottes mondiales et soutenue par un système cloud basé sur la boucle de rétroaction de données (data flywheel).Présentation de la pile logicielle Snapdragon Ride AD
La pile logicielle Snapdragon Ride AD intègre une pile de perception développée par Qualcomm et un moteur de stratégie de conduite développé avec BMW. Elle est conçue pour permettre aux constructeurs automobiles
et aux équipementiers de premier plan de créer des solutions évolutives offrant flexibilité, économies et rapidité de mise sur le marché, avec leur propre stratégie de conduite ou une plateforme clé en main.
La pile est structurée en plusieurs couches, notamment :
• Perception à 360 degrés
: Le système utilise une pile de vision
basée sur des caméras pour la détection d'objets, la vue panoramique, la reconnaissance de voie, l'interprétation des panneaux de signalisation, l'aide au stationnement, la surveillance du conducteur et la cartographie. Les performances
de perception sont améliorées grâce à une perception de bas niveau utilisant une architecture de vue aérienne (BEV) et de nouvelles méthodes d'extraction d'informations à partir de caméras fisheye. La perception de bas niveau entre la caméra et le radar est conçue pour réduire la latence de suivi, optimiser les performances du système dans les scénarios de sécurité active et détecter les intersections urbaines complexes. Pour améliorer l'efficacité de calcul, la co-conception matérielle et logicielle, ainsi que la recherche d'architecture réseau, sont appliquées pour gérer les ressources de calcul et la bande passante mémoire.
• Approche axée sur la sécurité
: Snapdragon Ride Pilot privilégie la sécurité grâce à un engagement constant envers les normes ASIL (Automotive Safety Integrity Levels) et FuSa (Functional Safety Safety), garantissant ainsi la conformité aux dernières réglementations de sécurité, notamment NCAP, FMVSS127 et DCAS. Snapdragon Ride Pilot prend également en compte la sécurité des fonctionnalités prévues (SOTIF) et intègre des mesures de cybersécurité robustes, notamment un chiffrement multicouche et une détection des menaces pour vous protéger contre les menaces potentielles.
• Conduite contextuelle avancée
: Utilise un équilibre entre des modèles basés sur des règles et sur l'IA pour la prédiction et la planification des comportements afin de gérer en toute sécurité des scénarios de conduite complexes.
Le système Snapdragon Ride Pilot a fait ses débuts sur le BMW iX3
à l'occasion
de l'IAA Mobility 2025.
Le système de conduite automatisée de la BMW iX3
offre des fonctionnalités avancées, notamment :
• Changement de voie et dépassement contextuels
: le système déclenche les manœuvres en fonction de signaux subtils du conducteur, comme un coup d'œil dans les rétroviseurs ou un coup de volant.
• Assistant de changement de voie actif et d'autoroute
: conduite mains libres sur les réseaux routiers homologués.
• L'écosystème propose une aide au stationnement
par détection de place basée sur l'IA et une surveillance de l'habitacle par caméra.
Le « Supercerveau de la conduite automatisée » de BMW, un ordinateur central intelligent alimenté par les SoC Snapdragon Ride, combine les fonctions de conduite automatisée et offre une puissance de calcul 20 fois supérieure à celle de la génération précédente. Le système utilise une architecture unifiée qui comprend un ensemble de caméras haute définition de 8 et 3 millions de pixels et de capteurs radar permettant une couverture à 360 degrés, ainsi qu'une cartographie haute définition et un système de localisation GNSS précis.
La BMW iX3 est également équipée du chipset V2X 200 de Qualcomm, qui prend en charge la communication V2X pour une sécurité accrue. La communication V2X permet aux véhicules de « voir » et « entendre » au-delà des capteurs ADAS en visibilité directe, contribuant ainsi à réduire les collisions en détectant les risques invisibles grâce à une communication directe entre les véhicules et leur environnement
, comme les infrastructures routières
, les piétons et les autres usagers de la route.
Le Snapdragon Ride Pilot est proposé par Qualcomm à l'ensemble des constructeurs automobiles mondiaux et fournisseurs de rang 1.
Le système Snapdragon Ride Pilot prend en charge les mises à jour OTA (Over-The-Air) et est entièrement personnalisable via le SDK Snapdragon Ride, offrant aux constructeurs automobiles la flexibilité nécessaire pour adapter leurs solutions à tous les segments de véhicules.