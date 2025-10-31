La conduite autonome réduira fortement les accidents dus à des erreurs humaines

Automatisation et conduite: une baisse significative des accidents de la route
Le Centre technologique Allianz, AZT, basé à Ismaning en Allemagne, a étudié les performances de sécurité de la conduite autonome
et prévoit que l'automatisation réduira fortement les accidents dus à des erreurs humaines telles que la fatigue, la distraction ou une mauvaise appréciation de la situation
.
Selon le cabinet AZT, les accidents de la route en Europe devraient diminuer de 20 % d'ici 2035
, puis de plus de 50 % à partir de 2060 (avec 2023 comme année de référence), et cela à mesure que la proportion de véhicules conventionnels (niveaux 1 et 2) et automatisés (niveaux 3 et 4) augmentera.
Les systèmes avancés d'aide à la conduite
(ADAS), notamment le freinage automatique d'urgence (AEB), démontrent un fort potentiel en matière de sécurité. D'après une analyse de 20 000 sinistres d'assurance automobile
Allianz, les collisions arrière en circulation fluide diminuent en moyenne de 30 % lorsque le freinage automatique d'urgence est installé de série. Les systèmes les plus avancés réduisent même les accidents lors des manœuvres de stationnement de 66 %.« Pour Allianz, cela souligne l'importance d'une adoption généralisée et normalisée de ces systèmes, inscrite dans la loi »
précise le Dr Christian Sahr, Directeur du Centre technologique Allianz (AZT).
Moins d'accidents signifie moins de sinistres. Mais, la valeur de chaque sinistre augmentera à mesure que les véhicules autonomes deviendront plus complexes technologiquement
.
La baisse de la fréquence des sinistres sera compensée par des coûts de réparation plus élevés, principalement en raison du prix
des capteurs et de l'augmentation des coûts des pièces et de la main-d'œuvre.
Les sinistres liés aux dommages matériels (grêle, vol) resteront fréquents, tandis que de nouveaux risques – des pannes logicielles aux cyberattaques – nécessiteront une adaptation des couvertures assurantielles.« En tant qu'assureur, le développement de la voiture autonome, est un enjeu majeur et une opportunité de revisiter les contours du risque et de la responsabilité pour concevoir de nouvelles solutions de protection »
ajoute Béatrice Najean-Lenormand.
Par ailleurs, lorsque la responsabilité de la conduite passe des humains aux machines, la détermination des responsabilités après un accident devient plus complexe. La question est de savoir si la conduite autonome nécessite un nouveau système de responsabilité ou si l'assurance automobile
traditionnelle sera remplacée par la responsabilité du fabricant ou de l'opérateur. Dans un trafic mixte, où véhicules autonomes et véhicules conduits par des humains coexistent, la responsabilité peut impliquer plusieurs parties.Source
: Allianz
Photo personne-assise-a-l-interieur-de-la-voiture-2526127 de Roberto Nickson sur Pexels