Les trajets effectués par les véhicules autonomes aux Etats-Unis montrent une réduction des accidents graves

Les véhicules autonomes de niveau 4 sauvent des vies dans certaines grandes villes américaines dans des périmètres cartographiés et préétablis
Aux Etats-Unis, l'automatisation des véhicules de niveau 4 est une réalité.
Lancés en 2019 à Phoenix, les robotaxis de Waymo (Waymo est une filiale d'Alphabet, maison mère de Google, développant des véhicules autonomes
) roulent dans six grandes villes américaines.
Les robotaxis de Waymo ont déjà parcouru plus de 90 millions de kilomètres en complète autonomie (niveau 4), en transportant des passagers.
L'entreprise a lancé son service de robotaxi en 2019 à Phoenix, avant de se déployer à San Francisco en 2022, Los Angeles en 2023, Austin et Mountain View en 2024, et Atlanta en 2025.
Les courses sont « riders-only », c'est-à-dire qu'elles sont réservées au passager, sans personnel Waymo à bord, mais ne peuvent avoir lieu qu'au sein d'un périmètre cartographié et préétabli (correspondant au niveau 4 d'autonomie).
Au niveau 4 d'autonomie, le véhicule peut se conduire seul sans intervention humaine dans certaines conditions et sur des trajets préétablis. Cependant, en dehors de ces zones géographiques spécifiques et contrôlées, le véhicule n'est pas autorisé à circuler de manière autonome. Cela signifie que les véhicules ne peuvent pas circuler dans des zones plus complexes, comme des zones rurales sans couverture cartographique adéquate ou dans des conditions imprévues comme des routes endommagées ou des chantiers.
Les données accumulées pendant plusieurs années par Waymo permettent de réaliser une première estimation de l'impact des véhicules autonomes de niveau 4 sur la sécurité routière, dans certaines conditions et sur des trajets préétablis
.
D'après une étude publiée dans la revue Traffic Injury Prevention (Kristofer D. Kusano, John M. Scanlon, Yin-Hsiu Chen, Timothy L. McMurry, Tilia Gode & Trent Victor (16 May 2025): Comparison of Waymo Rider-Only crash rates by crash type to human benchmarks at 56.7 million miles, Traffic Injury Prevention, DOI: 10.1080/15389588.2025.2499887), les véhicules autonomes de niveau 4 Waymo réduisent de 79% le risque d'accident de la route entrainant des blessures, et de 85% le risque d'accident de la route entrainant des blessures graves, dans certaines conditions et sur des trajets préétablis
.
Les chercheurs comparent le taux d'accidentalité des véhicules autonomes de niveau 4 Waymo en circulation aux États-Unis, avec le taux d'accidentalité des voitures
conduites par des humains. Il résulte de cette comparaison que les véhicules Waymo réduisent de 79% le risque d'accident de la route entrainant des blessures, et de 85% le risque d'accident de la route entrainant des blessures graves, une « blessure grave » étant définie dans cette étude comme une blessure « mortelle » ou « invalidante ».
Il s'agit de la première étude estimant l'impact sur la sécurité routière des véhicules autonomes de niveau 4 à grande échelle.
Les comparatifs
humains ont été élaborés à partir des données relatives au nombre de kilomètres parcourus par les véhicules dans l'État et aux accidents signalés par la police. Les repères ont été alignés sur les mêmes types de véhicules, les mêmes types de routes et les mêmes emplacements que ceux où le Waymo Driver a été utilisé.
Plusieurs limites à cette étude sont à noter selon le cabinet Asterès: la non-prise en compte de certains facteurs influant sur le risque d'accidentalité, comme l'heure de la journée, la non-prise en compte des responsables des accidents, ou encore la non-correction de la sous-déclaration des accidents graves côté humains (ce qui peut jouer en défaveur de Waymo).
L'extrapolation des données de Waymo suppose que la réduction de l'accidentalité observée en zone urbaine dans un périmètre cartographié et préétabli s'applique à la circulation en dehors de ce périmètre. Source
: Asterès