Un programme pilote de mobilité autonome au Luxembourg associant Bolt, Pony.ai et Stellantis

Bolt (plateforme européenne de mobilité), Pony.ai (spécialiste des technologies de conduite autonome
) et Stellantis (un des principaux constructeurs automobiles
au monde) lancent un programme pilote de tests de mobilité autonome au Luxembourg
.
Le programme de tests de mobilité autonome
vise à valider, en conditions réelles de circulation, la sécurité, les performances
et la conformité réglementaire des véhicules autonomes
de septième génération (Gen-7) développés par Pony.ai. Il bénéficie du cadre favorable mis en place par le Luxembourg pour expérimenter la mobilité autonome. Il s'inscrit dans la stratégie de Bolt visant à développer des « Living Labs » ouverts au public pour tester les véhicules automatisés et connectés dans des environnements urbains réels. Stellantis apporte son expertise en ingénierie et en production, avec un fourgon de taille moyenne reposant sur sa plateforme L4-Ready Platform.
L'objectif est de tester, dans un environnement urbain réel
, les technologies et les processus opérationnels nécessaires au déploiement sûr de la mobilité autonome en ville, depuis la mise en circulation des véhicules et leur intégration aux plateformes de réservation de trajets jusqu'à la gestion de flotte et à la coordination avec les autorités réglementaires.
Les entreprises partenaires visent à atteindre un niveau de préparation permettant une exploitation sans conducteur à l'issue du programme pilote
.
Le programme s'appuie sur la plateforme L4-Ready Platform de Stellantis
, conçue pour permettre le déploiement à grande échelle de solutions autonomes de niveau 4 (sans pilote).
Le programme s'inscrit dans la continuité des collaborations annoncées précédemment entre Stellantis, Pony.ai et Bolt pour faire progresser le développement et le déploiement de solutions de mobilité autonome en Europe.
Cette initiative rassemble des compétences complémentaires tout au long de la chaîne de valeur :
- L'expertise de Bolt en matière de plateforme de réservation de trajets et de gestion de marketplace ;
- Les plateformes L4-Ready Platform de Stellantis ainsi que son savoir-faire en ingénierie et en production automobile
;
- La technologie de conduite autonome et l'expérience opérationnelle de Pony.ai.
Il s'agit du premier programme pilote de mobilité autonome de Bolt. Pour Stellantis, ce pilote présente son écosystème de partenaires en pleine croissance en Europe et contribue à sa stratégie mondiale de mobilité sans conducteur basée sur les plateformes L4-Ready Platform.
Markus Villig, fondateur et CEO de Bolt, a déclaré : « La technologie de mobilité autonome transforme déjà les transports dans le monde entier. En tant que seule plateforme indépendante de réservation de trajets fondée en Europe et présente à l'échelle mondiale, nous souhaitons être à l'avant-garde du déploiement de cette technologie révolutionnaire. Nous saluons l'approche progressive du Luxembourg en matière d'expérimentation de cette technologie et nous sommes ravis de collaborer étroitement avec notre partenaire européen Stellantis, ainsi que Pony.ai, leader mondial des logiciels pour conduite autonome, afin de lancer de nouveaux projets pilotes à l'avenir. »
Le Dr James Peng, fondateur et CEO de Pony.ai, a déclaré : « L'environnement réglementaire tourné vers l'avenir du Luxembourg constitue une base solide pour les essais de mobilité autonome en Europe. Aux côtés de Bolt et Stellantis, nous sommes impatients de valider la technologie de Pony.ai dans des scénarios de circulations réels et de contribuer au développement responsable de la mobilité autonome dans toute la région. »
Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer, Stellantis, a déclaré : « La mobilité autonome peut rendre les transports plus accessibles et plus abordables pour les clients. Chez Stellantis, nos plateformes L4-Ready Platforms sont conçues pour offrir des solutions flexibles et évolutives adaptées à plusieurs segments de véhicules. En collaborant avec des partenaires comme Bolt et Pony.ai, nous souhaitons intégrer la mobilité sans conducteur dans le quotidien de manière sûre, efficace et s'simple d'utilisation. »