La prochaine génération de la technologie Nissan ProPilot s'appuie sur l'IA et un LiDAR haute performance

Nissan
dévoile la prochaine génération de l'aide à la conduite avancée ProPilot intégrant l'IA
.
Nissan a débuté les essais grandeur nature
de la prochaine génération de sa technologie avancée d'aide à la conduite « ProPilot » avant son lancement programmé au Japon au cours de l'exercice 2027.
Des prototypes
sur la base du Nissan Ariya électrique
testent en situation réelle leurs capacités de conduite au cœur des rues complexes du centre de Tokyo.
Lors du test de la conduite autonome
de niveau 2 (SAE
), un conducteur doit être assis dans le véhicule et surveiller en permanence son fonctionnement. Le conducteur est entièrement responsable du contrôle du véhicule et de l'observation des conditions de circulation. Une intervention manuelle immédiate peut être requise selon l'état de la route, du trafic et du véhicule. Le système ne fonctionne pas dans toutes les conditions météorologiques, routières
ou de circulation.
Combinant le logiciel « Wayve AI Driver » développé par Wayve et la technologie « Ground Truth Perception » de Nissan reposant sur un LiDAR de nouvelle génération, la technologie future du ProPilot vise à établir une nouvelle référence en matière d'assistance à la conduite
.
Les véhicules de test embarquent une architecture technique composée de 11 caméras, 5 radars
et un capteur LiDAR de nouvelle génération.
Nissan prévoit d'introduire le système ProPilot de nouvelle génération sur une sélection de véhicules destinés au marché japonais à partir de l'exercice 2027.Logiciel Wayve AI Driver
Le logiciel Wayve AI Driver applique les avancées les plus récentes de l'« embodied AI » à la conduite automobile
. Il traite les données des caméras embarquées pour permettre une conduite fluide et sécurisée au sein d'environnements urbains complexes.
L'IA de Wayve est capable de comprendre son environnement
, d'anticiper ce qui va se produire et d'évaluer comment ses propres actions influenceront la situation. Elle peut évoluer de manière harmonieuse, à l'image d'un conducteur humain expérimenté. Ses capacités de traitement rapides lui permettent de réagir instantanément aux changements soudains.
Inspirée des mécanismes cognitifs et des comportementaux humains, l'IA de Wayve ne se contente pas de réagir à des objets isolés : elle analyse l'évolution globale de scénarios de conduite complets. En apprenant à interpréter le flux des changements dans son environnement, elle s'adapte à une grande variété de situations de circulation réelles et prend, à l'image d'un conducteur attentif et chevronné, des décisions précises même dans les contextes les plus complexes.Un LiDAR haute performance
Les véhicules de test intègrent un LiDAR haute performance monté sur le toit. Le LiDAR permet de détecter des objets à des distances supérieures à celles des caméras, améliorant la sécurité lors de la conduite à haute vitesse et de nuit.« Ground Truth Perception »
La sécurité est également renforcée par « Ground Truth Perception ».Un saut technologique du ProPilot
Nissan a fait évoluer progressivement ses technologies d'assistance à la conduite, passant du maintien dans une voie unique sur autoroute (ProPilot) au changement de voie assisté (ProPilot 2.0). Avec cette future génération, Nissan vise à offrir une assistance fiable même dans les environnements urbains les plus exigeants.
Eiichi Akashi, Chief Technology Officer de Nissan, déclare : « Notre système ProPilot 2.0 est déjà très apprécié, mais la prochaine génération de ProPilot apportera des fonctionnalités encore plus innovantes et offrira la sensation d'avoir un conducteur humain expérimenté au volant. Elle s'adaptera à des conditions de circulation plus complexes et procurera un véritable sentiment de confiance et de sérénité — renforçant la sécurité non seulement pour le conducteur, mais pour l'ensemble des usagers de la route. »