La conduite Ford BlueCruise permet la conduite autoroutière "mains libres, yeux sur la route"

La conduite "mains libres, yeux sur la route" Ford
BlueCruise s'appuie sur les capacités du régulateur de vitesse adaptatif Intelligent
(IACC) de Ford, l'aide au maintien dans la voie
, l'accélération, le freinage et les distances de sécurité par rapport au véhicule qui précède en surveillant les marquages routiers, les panneaux de vitesse et les conditions de circulation évolutives, des vitesses d'autoroute au trafic en accordéon.
Lorsque le système BlueCruise est activé sur une autoroute approuvée appelée « Blue Zone », il permet au conducteur de retirer ses mains du volant s'il continue à prêter attention à la route devant lui
.
Les yeux du conducteur doivent rester sur la route. Les fonctions d'aide à la conduite
sont complémentaires et ne remplacent pas l'attention, le jugement et la nécessité du conducteur de contrôler le véhicule.
Le passage en mode mains libres avec BlueCruise est conditionné par une circulation sur autoroute (hors tunnel), la visibilité des marquages de voie, l'attention du conducteur (yeux sur la route) et la conjonction des conditions de sécurité appropriées.
La conduite BlueCruise utilise une combinaison de radars
et de caméras pour détecter et suivre la position et la vitesse des autres véhicules sur la route. Une caméra frontale détecte les marquages de voie et les panneaux de vitesse. Pour aider à garantir que les conducteurs
gardent les yeux sur la route pendant que leurs mains ne touchent pas le volant, une caméra orientée vers le conducteur vérifie le regard et la position de la tête du conducteur.
Les conducteurs de véhicules Ford
et Lincoln dotés de la conduite BlueCruise ont déjà parcouru plus de 888 millions de kilomètres en mode mains libres dans le monde.
La conduite "mains libres, yeux sur la route" BlueCruise, approuvée en Europe depuis 2023 avec une homologation dans 16 marchés européens (Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Espagne, Norvège et Suède), offre un accès à plus de 133 000 kilomètres d'autoroutes désignées en octobre 2025 (Blue Zones).
Avec cette couverture géographique, un trajet comme Stockholm-Rome est possible en mode mains libres avec le système Ford BlueCruise sur plus de 2 000 kilomètres traversant six pays.
Sur les autoroutes françaises, plus de 95% des voies sont des « Blue Zones », compatibles avec la technologie Ford BlueCruise.
Après son lancement sur la Mustang
Mach-E, la conduite BlueCruise sera disponible en Europe à partir du printemps 2026 sur les Puma
, Kuga
et Ranger PHEV, sous réserve de l'équipement du Pack d'aide à la conduite.
Les options
d'abonnement et les tarifs seront annoncés
à l'approche de leur commercialisation.« Notre engagement est de rendre la technologie de pointe accessible à un plus grand nombre de conducteurs. L'extension de BlueCruise à cinq véhicules de la gamme en Europe concrétise cet engagement, offrant la conduite mains libres sur autoroute à un large éventail de clients »,
a déclaré Torsten Wey, Responsable des Fonctionnalités ADAS et des Logiciels chez Ford Europe. « Chaque véhicule étant unique, nos ingénieurs des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) ont travaillé avec minutie pour adapter BlueCruise au-delà de la Mustang Mach-E, assurant une expérience de conduite mains libres de haute qualité sur autoroute, quel que soit le modèle choisi par le client. »