Le Mercedes-Benz GLC électrique réduit son empreinte carbone de deux tiers par rapport au GLC actuel à combustion

Le bilan environnemental à 360°
du Mercedes-Benz GLC électrique
détaille les performances
environnementales du SUV
de taille moyenne électrique.
L'évaluation complète du cycle de vie, vérifiée par des auditeurs indépendants, révèle comment le SUV électrique Mercedes
-Benz permet de réduire les émissions de carbone de deux-tiers sur l'ensemble de son cycle de vie par rapport au GLC actuel alimenté par combustion
. Ce résultat est dû à la mise en œuvre de mesures de réduction du carbone (de l'aluminium réduit au carbone aux mesures de réduction du carbone dans la cellule haute tension). On observe également une augmentation marquée de l'utilisation de matériaux secondaires, ainsi que la possibilité d'un intérieur certifié végane.Conçu de zéro en pensant à la circularité et à la décarbonation
Pour la phase de fabrication, Mercedes-Benz a négocié des mesures ciblées de réduction du CO2
avec les fournisseurs, ce qui a permis une économie globale d'émissions de 23 % pour le GLC 400 4Matic avec technologie EQ pendant la production. Ces accomplissements reflètent une approche globale concentrée sur les matériaux et composants les plus carbonés : cellules de batterie, aluminium, acier et thermoplastiques.
Les principaux bénéfices environnementaux sont mis en avant par les mesures suivantes :
• Batterie à réduction de carbone : Réduction d'environ 40 % de l'empreinte carbone par cellule par rapport à la production conventionnelle grâce au déploiement d'énergie renouvelable dans la fabrication des cellules et à la production à faible émission de carbone de matériaux cathodiques, anodes et boîtiers de cellules, économisant environ 3,1 tonnes de CO2 par batterie.
• Utilisation accrue de matériaux recyclés : 61 kilogrammes de thermoplastiques secondaires sont utilisés dans le véhicule, avec environ 35 % provenant de matériaux recyclés post-consommation, y compris les points de fixation des crics fabriqués entièrement à partir de pare-chocs recyclés provenant de véhicules en fin de vie.
• Approvisionnement durable en aluminium : environ deux tiers de l'aluminium est fourni par électrolyse d'énergie renouvelable ou de contenu recyclé, permettant environ 1,1 tonne d'économies de CO2.
• Intérieur certifié végane : La Vegan Society a vérifié de manière indépendante environ 100 composants matériels dans les surfaces douces au toucher du véhicule (de la sellerie aux moquettes) confirmant l'absence de produits d'origine animale.À propos du contrôle environnemental à 360°
Mercedes-Benz publie des informations environnementales spécifiques aux véhicules depuis 2005. Le contrôle environnemental à 360° repose sur une évaluation complète du cycle de vie de chaque véhicule et est vérifiée par des auditeurs indépendants.
Le Mercedes-Benz GLC électrique est fabriqué à l'usine de Brême en Allemagne
La consommation
énergétique combinée du Mercedes-Benz GLC 400 4Matic avec technologie EQ est de 18,9-14,9 kWh aux 100 km.