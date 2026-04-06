Quand l'inflation pousse à polluer davantage

Tribune
Par Christophe Rollet, Directeur général de Point S
Dans un contexte d'inflation persistante, la hausse du prix
des carburants pèse lourdement sur le quotidien des Français. Si cette situation appelle des réponses économiques, elle révèle aussi des incohérences structurelles et des risques émergents que nous ne pouvons plus ignorer.
Depuis plusieurs années, nous assistons à une transformation silencieuse de nos territoires : les stations-service disparaissent progressivement des centres-villes, déplacées vers les périphéries. Dans un même temps, les garages automobiles
suivent cette même trajectoire. Cette évolution, parfois justifiée par des contraintes règlementaires a des conséquences concrètes : elle oblige les automobilistes à parcourir davantage de kilomètres pour faire le plein ou entretenir leur véhicule.
Le paradoxe est évident. Alors même que nous cherchons collectivement à réduire notre empreinte carbone, nous subissons davantage de déplacements… donc davantage d'émissions. En effet, moins de services de proximité, c'est plus de pollution.
Mais les effets ne s'arrêtent pas là.
L'entretien automobile
a un impact direct sur la consommation
de carburant et la maitrise des émissions polluantes
. Un véhicule mal entretenu consomme plus, pollue davantage et coûte plus cher à long terme. Or, l'éloignement des garages, combiné à la pression sur le pouvoir d'achat
, conduit de nombreux automobilistes à différer, voire à renoncer à l'entretien de leur véhicule. C'est un cercle vicieux : moins d'entretien, plus de consommation, plus de pollution… et au final, plus de dépenses.
Une fois de plus, c'est un calcul mal réfléchi que d'avoir sorti des centres ville les stations-service et les garages, d'autant que beaucoup d'efforts ont été fait et réussis pour que ces deux professions soient le moins polluantes possible. Une fois de plus, c'est l'automobiliste qui en est pénalisé, celui qui ne peut habiter loin de son lieu de travail, se déplacer sans voiture
et celui qui voit son pouvoir d'achat comprimé. Il est temps qu'écologie et économie fasse route ensemble, et plus en opposition, et qu'on écoute davantage les acteurs comme Point S, proche des « vrais gens ».
Maintenir un réseau dense de garages et de services automobiles
en cœur de ville n'est pas un enjeu du passé : c'est une nécessité pour l'avenir. C'est un levier concret pour réduire les émissions, maîtriser la consommation et accompagner les automobilistes dans une transition réaliste.
Photo homme-en-veste-noire-debout-sous-le-vehicule-3807133 de Andrea Piacquadio sur Pexels