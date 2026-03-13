L'empreinte carbone "cradle-to-gate" de la Polestar 5 électrique est de 23,8 tCO2e

Polestar
est le premier constructeur automobile
à publier l'empreinte carbone complète de chaque véhicule de sa gamme, offrant ainsi une grande transparence sur l'impact climatique de ses voitures
.
L'empreinte carbone “cradle-to-gate”
de la Polestar 5
, le GT quatre portes électrique de Polestar, s'élève à 23,8 tCO2e
, couvrant les émissions depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la production et la livraison du véhicule à son propriétaire
.
Un total de 14 tCO2e par voiture
est réduit grâce à l'utilisation d'aluminium recyclé et de fonderies fonctionnant à l'énergie renouvelable
.
Les matériaux sont au cœur de la réduction des émissions. L'aluminium est l'un des matériaux les plus impactant en termes d'émissions de carbone dans la fabrication automobile. Pour la Polestar 5. 13 % de l'aluminium utilisé est recyclé et 83 % provient de fonderies alimentées en électricité renouvelable, ce qui permet d'éviter plus de 14 tCO2e par voiture par rapport à un approvisionnement conventionnel en aluminium.
Fredrika Klarén, Head of Sustainability at Polestar, déclare : « On ne peut pas réduire ce que l'on ne mesure pas. Rendre visible l'empreinte carbone d'une voiture permet de concentrer l'attention de l'industrie sur l'origine des émissions, en particulier dans les matériaux et la fabrication. Cette transparence est essentielle si nous voulons développer à grande échelle les matériaux bas carbone, l'énergie renouvelable et les solutions circulaires nécessaires pour réduire l'impact climatique des véhicules. »
L'électricité renouvelable joue également un rôle clé dans la production automobile. Les sites qui fabriquent la Polestar 5, ainsi que les modules de cellules de batterie et d'autres matériaux essentiels des batteries, fonctionnent à l'électricité renouvelable, ce qui réduit les émissions liées à la fabrication du véhicule électrique
ainsi qu'à la production des composants et des batteries de traction.
Les matériaux utilisés dans l'habitacle contribuent également à réduire l'impact environnemental de la Polestar 5. Les composites à base de fibres naturelles développés avec Bcomp utilisent l'ampliTex à base de lin, une alternative biosourcée à la fibre de carbone qui réduit de 50 % l'utilisation de matériaux d'origine fossile et peut être jusqu'à 40 % plus légère que les composites plastiques conventionnels.
Des matériaux recyclés sont également intégrés dans l'habitacle de la Polestar 5, notamment des tapis en Econyl fabriqués à partir de filets de pêche récupérés, ainsi que des textiles en PET recyclé. L'approche circulaire s'étend au compartiment à bagages avant, qui adopte une construction mono-matériau en PET combinant une isolation recyclée et une couche de surface en PET recyclé, afin de faciliter le recyclage en fin de vie.
Le cuir Nappa de Bridge of Weir, en option, un sous-produit naturel de l'industrie alimentaire, garanti sans chrome et respectant le bien-être animal.
Polestar encourage l'industrie automobile à adopter une plus grande transparence quant à l'impact environnemental des véhicules. Depuis 2020, la marque publie des Analyses du Cycle de Vie (ACV) complètes pour tous ses modèles, ainsi que des évaluations accessibles au public pour chaque véhicule de sa gamme. Comprendre les émissions liées aux matériaux et aux processus de fabrication est une étape essentielle pour pouvoir travailler activement à réduire l'impact climatique de la production automobile.