La Renault Mégane E-Tech electric affiche jusqu'à 500 km d'autonomie WLTP

Pionnière de la nouvelle génération de modèles électriques de la marque Renault
en 2022, la Mégane
E-Tech electric s'offre une mise à jour pour renforcer sa compétitivité, dans un marché des berlines compactes
électriques devenu plus concurrentiel et en constante évolution.
Les évolutions porte sur trois axes :
-un design revisité plus dynamique
-des performances
électriques en progrès
- un environnement
technologique enrichiDESIGN
La Renault Mégane
E-Tech electric revisitée affiche une personnalité dynamique et gagne en présence sur la route.
Coté design, la face avant de la Mégane E-Tech electric a été revue en profondeur. En dehors des optiques, toutes les pièces sont nouvelles. Le bouclier adopte une construction plus saillante dans sa partie ton caisse, renforçant la perception de sportivité. Les ouïes latérales disparaissent au profit d'une signature lumineuse : des feux de jour au motif damier, composées de huit losanges, qui animent visuellement la face avant. Positionnés aux extrémités du bouclier les feux renforcent la perception de largeur du véhicule électrique
.
La calandre fermée, noir grand brillant et animée de motifs en losange, s'inscrit dans cette identité visuelle, tandis que l'emblème Renault, positionné sous le capot, transforme subtilement la lecture de la face avant en accentuant son effet plongeant.
La signature lumineuse évolue pour renforcer la reconnaissance de la Mégane E-Tech electric. Les feux de jour, avec leur déclinaison de losanges, animent la face avant. À l'arrière, les feux affichent une ligne traversante emblématique sous forme d'éléments 3D sans verrine. Cette écriture lumineuse confère au véhicule une identité visuelle forte et identifiable.
L'intégration d'une batterie de plus grande capacité entraîne une rehausse de 20 mm du véhicule, qui, combinée à une perception accrue de largeur à l'avant, renforce la présence de la Mégane électrique sur la route.
À l'arrière, la jupe de bouclier a été redessinée pour plus de sportivité. Les pièces décors latérales structurent la zone et renforcent l'assise du véhicule sur la route.EXPERIENCE ELECTRIQUE OPTIMISEE
La Renault Mégane E-Tech electric franchit une nouvelle étape en matière d'efficience et d'usage électrique.
La Renault Mégane E-Tech electric est dotée d'un moteur synchrone à rotor bobiné sans terres rares, développant 220 ch et 300 Nm de couple, associé à une batterie de 67 kWh permettant d'atteindre jusqu'à 500
km d'autonomie WLTP.
Reposant sur une chimie LFP (lithium-fer-phosphate) de nouvelle génération, la batterie s'appuie sur une architecture cell-to-pack (C2P) intégrant 232 cellules rapprochées (pouch cell). Cette conception permet d'atteindre un taux de remplissage de 53 %, optimisant ainsi la densité énergétique et la capacité utile embarquée.
Cette évolution se traduit également par des performances de recharge améliorées, avec une puissance rapide DC portée à 165 kW. Il est possible de passer de 15 à 80 % de charge en environ 24 minutes.
L'écosystème électrique repose sur un ensemble de technologies conçues pour optimiser l'efficience et la gestion de l'énergie :
- Le planificateur de trajet Google Maps, anticipe les besoins de recharge et optimise le temps de trajet sur l'itinéraire.
- Des dispositifs d'optimisation énergétique tels que la pompe à chaleur et le préconditionnement de la batterie, contribuent à maintenir les performances de la batterie dans toutes les conditions d'utilisation.
- Un chargeur bidirectionnel AC 11 kW (22 kW en option) avec capacité bidirectionnelle permettant d'élargir les possibilités de recharge et d'usage. Le chargeur bidirectionnel permet de bénéficier de la fonction V2L (vehicle-to-load) pour brancher un appareil 220 V jusqu'à 3 700 W sur la batterie de la voiture
via un adaptateur « power to object ». Le V2G (vehicle- to-grid) (selon les pays), permet de réinjecter de l'électricité dans le réseau électrique et diminuer les frais de recharge à domicile.
La Renault Mégane E-Tech electric repose sur la plateforme RGEV medium 1.0 qui permet de concilier efficience énergétique et qualités dynamiques. L'architecture de la plateforme reste la même avec une intégration de la batterie sous le plancher qui contribue à équilibrer la répartition des masses et à abaisser le centre de gravité. Cette configuration favorise une tenue de route précise et un comportement dynamique, tout en préservant le confort à bord. La présence d'une suspension arrière multi-bras renforce la précision du guidage et la stabilité du véhicule, notamment à vitesse élevée, tout en améliorant le filtrage des irrégularités. Elle contribue ainsi à offrir un compromis équilibré entre dynamisme et confort. L'ensemble est complété par une direction optimisée, offrant une réponse plus directe et une meilleure précision dans les phases de conduite, permettant au conducteur de bénéficier d'un ressenti plus naturel. Du fait de l'intégration de la nouvelle batterie, les ressorts et l'amortissement au global ont été repensés avec un nouveau réglage de direction pour garder le dynamisme et la réactivité du châssis. L'ADN dynamique de la voiture est préservé : équilibre du châssis, précision de la direction, tenue de route et plaisir ressenti au volant.
La fonction One Pedal avec palettes au volant, permet d'accélérer, de ralentir et d'aller jusqu'à l'arrêt complet avec la seule pédale d'accélérateur. La décélération est assurée par le moteur électrique, avec un arrêt progressif et fluide, jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. À l'arrêt, le véhicule est maintenu immobilisé, y compris en pente jusqu'à 20 %, avec activation automatique du frein de parking électrique après quelques secondes. Quatre niveaux de régénération, complétés par le mode One Pedal, sont sélectionnables via les palettes au volant. TECHNOLOGIES ENRICHIES
La Renault Mégane E-Tech electric conserve son architecture intérieure orientée vers le conducteur. Cette approche s'appuie sur trois piliers complémentaires : la connectivité embarquée, la continuité digitale et les aides à la conduite
.
- Système openR
La Renault Mégane E-Tech electric bénéficie d'un cockpit articulé autour du système openR. Ce double écran en forme de L renversé fusionne l'affichage du tableau de bord et le système multimédia sur une même surface. Avec une surface totale de 774 cm², répartie entre un écran d'instrumentation de 12,3 pouces et un écran multimédia de 12 pouces, l'ensemble offre un niveau d'affichage parmi les références de la catégorie.
- Google intégré
La Renault Mégane E-Tech electric est équipée du système opens link avec Google intégré, pensé pour offrir une expérience connectée fluide et intuitive au quotidien. Depuis l'écran central, le conducteur accède aux principaux services Google ainsi qu'à un choix étendu d'applications embarquées.
Le système comprend Google Assistant pour le pilotage vocal des principales fonctions du véhicule et Google Maps pour la navigation.
Google Gemini remplacera prochainement l'Assistant Google. Gemini permet au conducteur d'interagir avec son véhicule en utilisant un langage naturel et conversationnel. Il comprend l'intention, maintient le contexte des requêtes et fournit des réponses pertinentes en temps réel.FABRICATION
La Renault Mégane E-Tech electric est produite au sein du pôle industriel ElectriCity. Le véhicule et sa batterie dont les cellules sont fabriquées en Europe, sont assemblés à la Manufacture de Douai dans le nord de la France. Le moteur est fabriqué à la Manufacture de Cléon, en Normandie.FICHE TECHNIQUE
Dimensions et poids
Longueur : 4 200 mm
Largeur : 1 782 mm
Hauteur : 1 522 mm
Empattement : 2 685 mm
Porte-à-faux avant : 800 mm
Porte-à-faux arrière : 715 mm
Garde au sol : 124 mm à vide (105 mm en charge)
Volume de coffre : 440 dm3 VDA
Volume de coffre sièges arrière rabattus : 1 332 litres
Rayon aux genoux : 209 mm
Hauteur de chargement : 522 mm (entrée de coffre - hauteur)
Poids : 1 772 kilos (MVODM) : masse à vide
Moteur et batterie
Puissance : 160 kW (220 ch)
Couple : 300 Nm
Type de batterie : LFP
Capacité : 67 kWh utiles
Autonomie : jusqu'à 500 km (WLTP)
Recharge : AC 11 kW (AC 22 kW en option) et DC 165 kW
Performances
Vitesse maxi : 160 km/h
0-50 km/h : 3,4 sec
0-100 km/h : 7,6 sec