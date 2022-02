Le prototype DS E-Tense Performance est conçu pour les très hautes-performances

Le prototype DS E-Tense Performance repose sur une coque en carbone

Leest conçu comme undestiné à accélérer la mise au point des technologies des prochains véhicules de DS Le châssis, la motorisation et la batterie présentent des solutions testées pour le développement des futures générations des modèles E-Tense électriques.Développé par DS Performance, la division compétition de DS Automobiles, le prototype DS E-Tense Performance repose sur une, une(815 chevaux) et uneLe prototype DS E-Tense Performance présente une coque en carbone avec des trains roulants extrapolés d'une monoplace de Formule E. La géométrie de suspension est capable d'assurer la meilleure adhérence possible sur routes, comme sur des circuits urbains, souvent bosselés, et quelles que soient les conditions météorologiques.Laest composée de deux machines électriques pour une puissance cumulée de 600 kW (250 kW à l'avant et 350 kW à l'arrière) correspondant à 815 ch et un couple de 8 000 Nm aux roues. Issus des développements de DS Performance en Formule E, ces deux moteurs électriques affichent des rendements de compétition. Avec une capacité de régénération inédite de 600 kW, la chaine de traction de DS E-Tense Performance favorise le meilleur usage possible de l'énergie. Si DS E-Tense Performance conserve un freinage traditionnel avec des disques et des plaquettes, le système de régénération assure seul le freinage dans la très grande majorité des cas.Laest l'un des éléments fondamentaux du laboratoire hautes-performances DS E-Tense Performance. Compacte , elle est logée dans une enveloppe composite carbone-aluminium conçue par DS Performance et implantée en position centrale arrière. Inspirée de la compétition automobile électrique, la batterie de DS E-Tense Performance est développée avec TotalEnergies et sa filiale Saft.Issue des recherches de Saft, elle cache uneet un(grâce à une solution Quartz EV Fluid conçue sur-mesure). Cette batterie autorise des phases d'accélération et de régénération jusqu'à 600 kW et permet d'explorer de nouvelles pistes pour les futures générations de véhicules de série.Ladu prototype DS E-Tense Performance affiche des indices sur le style des futurs modèles de DS Automobiles.La face avant du prototype DS E-Tense Performance montre uneLe traitement accompagne le logo DS Automobiles dans un effet tridimensionnel avec une séquence de bienvenue.De part et d'autre, desallient technologie et style avec une finesse inédite pour donner une large envergure à l'éclairage.L'ensemble est constitué de 800 LEDS.Deuxsituées en lieu et place des projecteurs complètent l'identité visuelle du prototypt DS E-Tense Performance.La ligne aérodynamique est habillée par une teinte interférentielle à effet scarabée. Selon les conditions extérieures et l'angle de vue, la perception de la couleur évolue et offre un effet de contraste avec des surfaces Noir brillant s'étirant jusqu'au capot.Lesprésentent un profil aérodynamique grâce à des inserts inédits.L'habitacle du accompagner DS E-Tense Performance a été conçu pour l'acquisition de données.Deset uninstallent le conducteur dans une ambiance hautes performances Le confort est pris en compte avec l'insert de garnissage spécifique en cuir noir.