La quatrième génération du BMW X3 finalise ses essais dynamiques

Le processus dede ladu Sport Activity Vehicle (SAV)entre dans la dernière ligne droite avant le début de la production en série.Les derniers tests et la mise au point de tous lesetviennent d'être réalisés au centre d' essais de BMW à Miramas en France.Les ingénieurs de développement et d'essai de la marque à l'hélice veillent à ce que la BMW X3 fassent preuve d'une maniabilité typique BMW dans toutes les situations grâce à un programme de mise au point intensif. Le travail de mise au point de tous les composants comprend la coordination de tous les systèmes impliqués dans l'expérience de conduite.La BMW X3 a déjà subi de nombreux tests sur des surfaces enneigées et glacées jusqu'aux régions offrant des conditions de chaleur et de sécheresse extrêmes en passant par des tests tout-terrain.L'aptitude du SAV BMW à l'utilisation quotidienne a été testée et affinée dans le trafic urbain, ainsi que sur des routes de campagne sinueuses, des autoroutes et des pistes d' essais à hautes vitesses.Les ingénieurs de développement BMW utilisent la piste d'essai polyvalente de Miramas pour peaufiner l'expérience de conduite de la BMW X3. En plus d'un ovale en asphalte et d'un anneau haute vitesse, il y a également des pistes de slalom, des routes sinueuses, ainsi que des parcours tout-terrain avec des tests de maniabilité sur différents revêtements. Cela permet d'analyser et d'optimiser dans les moindres détails l'accélération longitudinale et latérale, la suspension et l'amortissement, la précision de la direction et le comportement au freinage.La dynamique de conduite et l'efficacité de la BMW X3 bénéficient d'une construction légère intelligente et de propriétés aérodynamiques optimisées avec un coefficient de traînée (Cx) de 0,27.Par rapport à son prédécesseur, la BMW X3 de quatrième génération a une voie plus large et une portance réduite au niveau de l'essieu arrière. Des améliorations ciblées de la cinématique et de l'élasto-cinématique des deux essieux, combinées à une augmentation de 19% de la chasse des roues avant, permettent une amélioration de la stabilité directionnelle. Un rapport de direction plus direct améliore le confort de conduite, tandis que des barres antiroulis modifiées améliorent la dynamique dans les virages.Les tests de dynamique de conduite concernent également le châssis adaptatif avec des amortisseurs à commande électronique. Le réglage final offre deux cartographies qui peuvent être sélectionnées via les BMW My Modes.Le BMW Lateral Dynamics Management assure un contrôle précis des couples de direction requis, de l'antipatinage et de la répartition du couple de lacet du Performance Control, adaptés à tout moment à la situation de conduite.Tous les composants châssis sont parfaitement coordonnés et adaptés les uns aux autres à l'issue de ces tests.La BMW X3 de quatrième génération est équipée du BMW Operating System 9 offrant un choix de systèmes de conduite et de stationnement automatisés élargi par rapport au modèle précédent.La BMW X3 dépasse nettement les exigences du test de sécurité Euro NCAP grâce à son équipement de série. Les interventions ciblées des systèmes d'assistance au niveau du freinage et de la direction permettent une interaction efficace entre le conducteur et le véhicule dans toutes les situations.Parmi les fonctionnalités de la BMW X3 figurent l'assistant actif de changement de voie et l'assistant de stationnement entièrement automatisé, qui permet au conducteur de contrôler les manœuvres depuis l'extérieur du véhicule à l'aide d'un smartphone.La quatrième génération du Sports Activity Vehicle (SAV) de taille intermédiaire sera dévoilée dans quelques semaines avec des motorisations thermiques et un système hybride rechargeable.