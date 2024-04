Le tout-terrain haute performance Defender Octa V8 bi-turbo clôture sa phase de tests

Leachève sa phase de développement et de tests.Le développement par la marque britannique d'aventure Defender et les tests se sont déroulés, comprenantLe Defender Octa a réalisé le programme de mise au point le plus complet de l'histoire de Defender, de la neige et la glace de Suède jusqu'au désert de Dubaï, en passant par le tarmac du Nürburgring et les échappées rocailleuses de Moab.En plus du protocole de test habituel chez Defender, les ingénieurs du Defender OCTA ont effectué plus de 13 960 tests supplémentaires, couvrant la tenue de route et l'endurance aux plus hautes performances sur la Nordschleife du Nürburgring en Allemagne, l'asphalte inondé de Ladoux en France, la glace de Suède, les difficiles spéciales de rallye-raid à Lastours en France, le sable des déserts de Dubaï, ou encore les amas de rochers de Moab dans l'Utah, aux États-Unis.Le Defender Octa s'est montré tout aussi dominateur sur toute la palette de parcours extrêmes du centre d' essais JLR d'Eastnor au Royaume-Uni.Le Defender Octa est doté d'une motorisationà micro-hybridation (MHEV), et de la suspension pneumatique 6D Dynamics, qui lui procurent des performances extrêmes sur tous les terrains.Le Defender Octa est le Defender le plus puissant de tous les temps.Leconfère au Defender Octa une large palette de performances, de confort et de sérénité, aussi bien sur route qu'en tout-terrain.La technologie hydraulique interconnectée 6D Dynamics dispose d'un système innovant de contrôle du tangage et du roulis, qui permet au Defender Octa de conserver une attitude neutre, presque horizontale, sans cabrage à l'accélération ni plongée au freinage, sans roulis dans les virages serrés, tout en conservant de longs débattements et une grande indépendance de mouvement pour chacune des roues lors des franchissements les plus exigeants.Le tout-terrain haute performance Defender Octa est le plus robuste, le plus efficace et le plus luxueux de tous les Defender jamais conçus.Le tout-terrain haute performance Defender Octa V8 bi-turbo sera présenté le 3 juillet 2024.