Le Porsche Taycan revisité maîtrise une dernière batterie d'essais intensifs

Après leseffectuées dès les premières phases de développement, puis les multiples, le Porsche Taycan revisité réalise la dernière ligne droite avant son lancement avec unePorsche soumet le Taycan à une dernièreavant le lancement d'une version profondément revisitée de son modèle électrique au printemps 2024.Le Porsche Taycan revisité achève sa phase finale de développement avec desintensifs parfaitement maîtrisés.Dans le cadre du programme d'essais, les carrosseries berline , Cross Turismo et Sport Turismo du Taycan ont parcouru près de(soit près de 90 fois le tour du monde) sur des, desainsi que sur route ouverte partout dans le monde. Le programme d'essais a été réalisé dans 17 pays différents.Sur les 3,6 millions de kilomètres parcourus, le Taycan en a effectué, etLes prototypes soumis aux essais ont dû faire face à des conditions climatiques extrêmes, de, en Finlande.En Finlande, près de 350 kilomètres au nord du cercle polaire arctique, la sportive électrique Porsche a fait montre de sa dynamique de conduite sur la neige et sur la glace. Elle a également fait impression avec un temps de recharge quasiment divisé par deux à basse température par rapport à la précédente version. Sous un froid glacial, le Taycan a prouvé qu'il pouvait résister aux conditions les plus extrêmes sur les lacs gelés et sur des pistes recouvertes d'épaisses couches de neige.Les conditions étaient tout aussi extrêmes dans la Vallée de la Mort, à l'autre extrémité du thermomètre.L'équipe de développement de Porsche a soumis le système de recharge de la batterie et le système de gestion thermique à l'épreuve d'une chaleur accablante.« Rapidité, performance, autonomie : le nouveau Taycan surpasse son prédécesseur dans pratiquement tous les domaines », déclare Kevin Giek, responsable de la gamme. « Au regard des nombreux changements opérés, la voiture a été soumise à un programme d'essais complet, comme s'il s'agissait d'un modèle entièrement nouveau. »Les trois variantes de carrosserie du Taycan bénéficieront des modifications apportées : la berline sportive Taycan, le Taycan Cross Turismo, le modèle polyvalent disponible avec le pack Offroad, et le Taycan Sport Turismo, qui combine praticité au quotidien et sportivité.« Chez Porsche, les essais réalisés sur les modèles électriques sont tout aussi rigoureux que ceux effectués sur les sportives équipées d'un moteur à combustion. La voiture doit allier performances et confort d'utilisation au quotidien en toutes circonstances », déclare Florian Stahl, responsable des essais du Taycan. « Avant son arrivée sur le marché dans quelques mois, le Taycan profondément revisité aura été soumis à un programme d'essais dans 17 pays différents, sous des températures comprises entre moins 41 °C et plus 53 °C. »