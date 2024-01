Le développement de l'Alfa Romeo Milano entre dans les dernières phases de validation

Le développement technique duarrive à son terme au Centre d' essais de Balocco.Sur la piste de Balocco, lehistorique d'Alfa Romeo, les ingénieurs italiens redoublent d'efforts pour finaliser le développement de l'Alfa Romeo Milano.Le développement technique de la voiture sportive Milano est entré dans les dernières phases de validation, sous la direction de l'équipe italienne d'ingénieurs Alfa Romeo qui a conçu les projets 4C , 8C, Giulia et Stelvio Quadrifoglio, Giulia GTA et qui est aujourd'hui chargée du développement de la 33 Stradale.Les objectifs du développement sont la meilleure tenue de route et la meilleure dynamique de conduite de la catégorie.L'équipe d'ingénieurs italienne vise à définir une excellente dynamique grâce à des interventions ciblées et spécifiques sur les suspensions.L'objectif est une direction directe et extrêmement précise garantissant des prises de virage rapides avec un niveau d'adhérence élevé.Le SUV compact Milano sera disponible avec uneet enLe Milano est le premier jalon du processus de transition de la marque italienne vers l'électrique.Comme le SUV compact Tonale , le Milano a pour tâche importante deet laLa première mondiale du Milano aura lieu à Milan le 10 avril 2024.Le SUV Alfa Romeo portera le nom de Milano en hommage à la ville où tout a commencé le 24 juin 1910.Depuis 1910, l'emblème d'Alfa Romeo comprend deux des symboles permettant d'identifier la ville de Milan : La croix, symbole historique de la capitale lombarde, et le serpent Biscione, blason de la famille des Visconti ; l'un des attributs les plus emblématiques de la ville italienne.Pendant plus de 60 ans (1910-1972), le nom Milano figurait dans la partie inférieure du logo. Jusqu'en 1918, il était accompagné de l'acronyme « A.L.F.A. » (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili), puis à partir de 1919 du nom « Alfa Romeo. »Avec l'Alfa Romeo Milano, la marque italienne rejoint le, avec une proposition qui incarne l'ADN de la marque, la sportivité italienne.Le SUV urbain du segment B constituera la porte d'entrée dans le monde d'Alfa Romeo pour les Alfistes propriétaires de la Giulietta et de la Mito et les automobilistes "qui recherchent une expérience sportive unique dans ce segment en plus de la beauté distinctive du design italien".Jean-Philippe Imparato , PDG d'Alfa Romeo, explique: « Avec l'arrivée de Milano en 2024, Alfa Romeo complète une gamme capable de répondre aux désirs de tous nos passionnés et bien plus encore. Milano se veut un « welcome back » symbolique pour tous les Alfistes. Propriétaires de la Giulietta et de la Mito, ils ont attendu de pouvoir réitérer leur amour pour Alfa Romeo. Ce nouveau véhicule constitue également une offre de « bienvenue » pour tous ceux qui recherchent une expérience sportive unique dans ce segment en plus de la beauté distinctive du design italien.Milano est le premier jalon du processus de transition de la marque vers l'électrique et, comme le Tonale, a pour tâche importante de renforcer encore la présence mondiale d'Alfa Romeo. »