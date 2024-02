L'Abarth 600e électrique subit les derniers tests

L'effectue les derniers tests.Conçue pour être, l'Abarth 600e électrique est équipée d'un, d'unet deL'Abarth 600e s'articule autour de trois caractéristiques principales : unpermettant d'atteindre des performances maximales, unequi en fait l'Abarth la plus puissante de tous les temps et unQuestion style, l'Abarth 600e électrique est à la fois, tandis que l'aérodynamique est conçu pour maximiser les performances.L'Abarth 600e est dotée de, d'un profil bas et de jantes de 20 pouces conçues pour accueillir un système de freinage spécifique redimensionné.Conçue pour être unique dans le domaine des voitures électriques , l'Abarth 600e sera dotée d'un différentiel mécanique à glissement limité garantissant une excellente stabilité de conduite, une meilleure maniabilité et une meilleure traction.Les performances du différentiel à glissement limité permettent à la voiture électrique italienne d'atteindre des sommets lorsqu'elle est associée à des pneumatiques haute performance.Ceci dans le but d'assurer une adhérence maximale et de garantir une excellente dynamique de conduite dans toutes les conditions.