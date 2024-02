Le Mini Aceman électrique testé dans des conditions extrêmes

Les essais finaux du Mini Aceman électrique réalisés avec succès dans des conditions extrêmes

Letermine sa phase de tests dans desAprès avoir réalisé avec succès des tests au, le Mini Aceman électrique vient d'achever ses derniers essais dans le, sous une chaleur et un soleil intenses.Outre les caractéristiques telles que le dynamisme et le confort de conduite, l'équipe de test de la marque anglaise se concentre sur lesAinsi, la climatisation, la recharge de la batterie et son refroidissement, le groupe motopropulseur électrique sont testés de manière intensive à une, dans le sable et la poussière du désert.Le Mini Aceman ne sera disponible qu'en version électrique, équipée d'uneLa présentation au public du Mini Aceman interviendra dans quelques mois.Exclusivement muni d'un groupe motopropulseur électrique, le modèle viendra prochainement compléter la gamme Mini.Avec des proportions typiques de la marque britannique, le crossover urbain s'inspire des caractéristiques des deux modèles Mini les plus populaires, la Mini Cooper et la Mini Countryman , pour se construire une personnalité forte et inédite.Avec une longueur de, une largeur de 1 754 mm et une hauteur de 1 495 mm, le Mini Aceman se positionne dans la gamme entre la Mini Cooper et le Mini Countryman Le dernier né de la famille Mini est équipé de quatre portes, d'un hayon de coffres et peut accueillir jusqu'à cinq passagers.« Le Mini Aceman 100 % électrique ouvre de nouvelles opportunités pour les clients qui souhaitent un crossover plus petit que notre célèbre Mini Countryman. L'électrification cohérente de notre gamme de modèles représente une avancée décisive pour l'avenir de la marque Mini » , déclare Stefanie Wurst, Directrice de Mini.