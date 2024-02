La sportive électrique Alpine A290 effectue ses premiers tours de roues au cercle polaire

Lad'fait l'objet d'unet dedepuisÉtape clé du développement, les équipes d'ingénierie Alpine se sont rendues en Suède afin de finaliser leurs tests sur les prototypes de l'A290.Lesde la citadine électrique sportive se déroulent à proximité du cercle polaire.Depuis le début de l'année, l'A290 peaufine sa mise au point sur basses adhérences dans les conditions météorologiques les plus extrêmes avec des températures pouvant descendreC'est dans ces conditions que les équipes techniques d'Alpine testent les prototypes de l'A290 sur pistes et routes ouvertes.Tous les périmètres techniques font l'objet de tests en grandeur nature.Une attention particulière est portée sur les. Réactivité moteur, brio, précision de conduite et agilité font l'objet de la plus grande attention dans des conditions extrêmes.Sont également testés des équipements de confort et de sécurité comme le chauffage, la qualité du désembuage et du dégivrage ou encore l'ESC (Electronic Stability Control, le système de contrôle électronique de la stabilité) sur neige. Autant de points qu'il n'est pas possible de reproduire dans un centre technique et que seuls les essais grand froid permettent de valider.Ces tests grand froid en Suède sont une étape supplémentaire franchie dans le développement de l'A290 qui sera révélée au public en juin 2024.« Notre future citadine sportive A290 s'exprime actuellement dans les conditions extrêmes et exigeantes de la Laponie suédoise. Cette étape essentielle a pour objectif de confirmer les orientations prises en termes de comportement et d'agilité propre à notre ADN sur basses adhérences. Afin de peaufiner son développement et qu'elle puisse être efficace en toutes circonstances et par tous les temps, l'étape du développement hivernal de l'A290 est cruciale puisqu'il s'agit d'un tout nouveau modèle. Tous les critères ont été passés au crible par notre équipe d'ingénierie et les résultats sont de très bon augure en vue de son lancement dans les prochains mois. » Philippe Krief, CEO Alpine.