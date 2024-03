Le SUV urbain Skoda Epiq repose sur le design Modern Solid de Skoda avec un aspect robuste

dévoile les premières images de son futurLe futur SUV citadin électrique de Skoda serades six nouveaux modèles électriques annoncés par Skoda.La Skoda « Epiq » reprend le, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec unLong de, le SUV citadin de Skoda sera doté d'un intérieur spacieux pour cinq personnes et offrira jusqu'àLa Skoda Epiq offrira un large éventail de technologies et diverses fonctions de connectivité et d'assistance.Uneest indiquée.Un prix d'entrée de gamme, hors subventions, est annoncé par le constructeur tchèque.La Skoda « Epiq » devrait être présentée au public en 2025.Le langage stylistique « Modern Solid » de Skoda allie robustesse et fonctionnalité.Le design du Skoda Epiq se caractérise par un capot sculpté portant le lettrage Skoda.La face avant « Tech-Deck » noir brillant est une réinterprétation moderne de la calandre Skoda. Elle comporte de nombreux éléments LED bifonctionnels en forme de T pour les feux de jour et les clignotants.Les phares avant sont placés plus bas, en position secondaire. Leurs modules lumineux, dotés de la technologie Matrix LED, affichent un design d'inspiration cubiste.Le pare-chocs avant robuste s'accompagne d'un becquet peint en Unique Dark Chrome.La ligne latérale qui sépare visuellement la partie vitrée du reste de la carrosserie est haute et large, et souligne les épaules du SUV citadine de Mlada Boleslav.La ligne de toit basse et légèrement inclinée se fond dans un becquet de toit.La face arrière se caractérise également par un pare-chocs robuste et un lettrage Skoda en Unique Dark Chrome sur le hayon.L'aspect minimaliste du design « Modern Solid » du Skoda Epic est souligné par la peinture métallisée mate Blanc Lune.Des détails orange flashy sur les barres de toit et les roues, ainsi que sur les pare-chocs avant et arrière, dynamisent l'ensemble.La Skoda Epiq est dotée d'un intérieur minimaliste issu du « Modern Solid », qui met l'accent sur des matériaux durables.L'Epiq dispose d'un compartiment de rangement ouvert qui comprend un espace de recharge des smartphones par induction dans la console centrale flottante, ainsi que des compartiments « Simply Clever » pour le rangement.Le coffre bénéficie de plusieurs détails Simply Clever, tels que des crochets pour sacs, des éléments de chargement, des crochets de fixation et un compartiment caché sous le plancher.Le volant à deux branches arbore le lettrage Škoda ainsi que des boutons physiques et des molettes de défilement haptiques aux accents orange flashy pour contrôler les fonctions clés pendant la conduite.La connectivité du véhicule permet des interactions via le smartphone du conducteur.La Skoda Epiq intègre la recharge bidirectionnelle, transformant la voiture en une unité de stockage d'énergie roulante qui peut injecter l'énergie électrique excédentaire vers d'autres appareils électriques.Le SUV urbain électrique Skoda sera fabriqué à Pampelune, en Espagne, dans le cadre d'un projet de développement et de production au sein du groupe Volkswagen entre Skoda, Cupra et Volkswagen.