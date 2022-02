La smart #1 entièrement électrique passe une série d’essais de grand froid

Laentièrementa passé une série d' essais aérodynamiques et de grand froid.C'est dans l'extrême nord de la Chine, dans l'un des centres d'essais les plus froids au monde avec des températures qui peuvent atteindre moins 40°C, que la smart #1 a démontré sa capacité àLe China Automotive Engineering Research Institute de Chongqing est le centre d'essais d'aérodynamique automobile le plus moderne de Chine.Le système avancé de contrôle de la température de la batterie permet d'optimiser en permanence les conditions de fonctionnement de la batterie.Par ailleurs, en définissant par avance ses horaires de conduite via le smart APP ou via le tableau de bord de la smart #1, le conducteur a la possibilité de préchauffer automatiquement la batterie de manière à en optimiser le chargement et le rendement.Les poignées de porte invisibles sont équipées de fonctions de dégivrage, assurant un fonctionnement normal même lorsque la voiture est recouverte de givre.La smart # 1 a également effectué des essais de conduite sur neige et verglas dans le centre d'essais, dans des conditions similaires à la conduite urbaine quotidienne en période hivernale.Doté d'un correcteur électronique de trajectoire ESP Bosch et d'une motorisation électrique, le véhicule revendique un confort de conduite élevé et une performance remarquable en termes de tenue de route, d'accélération et de freinage.Le SUV smart # 1 a un. Cette caractéristique revêt une importance toute particulière, le coefficient de traînée ayant une influence déterminante sur la consommation énergétique du véhicule, sur son autonomie, sur le bruit du vent et sur sa stabilité à grande vitesse.Grâce à la philosophie « Sensual Producty » appliquée par l'équipe de design de Mercedes-Benz, la smart # 1 se distingue par une silhouette pure et élégante, trouvant l'équilibre entre l'esthétique et l'aérodynamique. Les poignées de porte invisibles, le Pack Aérodynamique, ainsi que l'AGS (« Active Grille Shutter », obturateur actif de calandre), sont autant de caractéristiques qui contribuent à élever la performance aérodynamique du SUV urbain smart. La résistance au vent et le bruit de vent ont été fortement optimisés, ce qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique, le confort et l'autonomie du véhicule.Le lacement du modèle, issu d'une coopération entre l'équipe de design deet le département d'ingénierie de, est attendu au cours de cette année.