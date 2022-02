Le Volkswagen ID. Buzz électrique en phase finale de mise au point

Présenté en janvier 2017 sous la forme d'un concept-car , leest en phase finale d' essais de mise au point.Des prototypes sillonnent les routes européennes entre Barcelone, Paris, Londres, Amsterdam, Copenhague, Hambourg et Hanovre.Les prototypes en circulation ne sont queet laissent apparaître la proximité stylistique entre le concept-car de 2017 et le véhicule de série.L'ID. Buzz reprend du T1 originel des, une utilisation optimisée de l' espace , la division du design de la carrosserie entre une partie supérieure et une partie inférieure et uneComme le T1 originel, l'ID. Buzz est uneLe minibus électrique cinq places Volkswagen repose sur la plateforme modulaire électrique Volkswagen (MEB).Une batterie lithium-ion haute tension de(puissance nette de 77 kWh) alimente unLe moteur électrique, intégré à l'essieu arrière, entraîne les roues arrière motrices avec un couple maximal de 310 Nm.La vitesse maximale du minibus électrique Volkswagen est limitée àLes composants dynamiques sont reliés par la carrosserie qui affiche un, la batterie étant installée dans le plancher sandwich.Long deet large de 1 985 mm (sans les rétroviseurs extérieurs), le véhicule électrique Volkswagen offre cinq places dans unLe rayon de braquage du Combi électrique est d'un peu plus de 11 mètres.Le véhicule électrique ID. Buzz peut transporter jusqu'àlorsque tous les sièges sont occupés.La gamme des systèmes d' assistance à la conduite comprend la fonction « Trained Parking » (entrée et sortie automatique des places de stationnement), « Car2X » (avertissements et alertes de proximité) et le « Travel Assist » avec utilisation de données issues du crowdsourcing permettant au système de faciliter le guidage avant et latéral sur une base partiellement automatisée, quelle que soit la vitesse.Le» rend les cartes de charge superflues sur certaines bornes de recharge rapide.La fonction « Plug & Charge » authentifie directement l'ID. Bzuz sur les bornes de recharge rapide ( CC ) de plusieurs prestataires via la prise de charge, échangeant toutes les données requises pour la recharge par ce biais.La charge bidirectionnelle permet de stocker l'excédent d'électricité généré par les panneaux solaires d'une maison dans l'ID. Buzz et de le renvoyer vers la maison le soir pour pouvoir rester indépendant même en l'absence de soleil.Les mises à jour logicielles peuvent être téléchargées « over-the-air ». Cela concerne à la fois les mises à jour du système d'infodivertissement et les mises à jour liées aux fonctions de charge ou d'assistance à la conduite.La présentation en première mondiale du Combi ID. Buzz zéro émission aura lieu dans les prochains jours.Le lancement du Volkswagen ID. Buzz électrique est prévu à l'automne 2022.Le combi électrique ID. Buzz vise les automobilistes souhaitant une mobilité verte pour lutter contre le changement climatique.