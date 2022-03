La BMW iX5 Hydrogen en tests hivernaux près du cercle polaire

Lafait l'objet d'unexigeant dans des conditions météorologiques difficiles.Ces essais hivernaux font partie des derniers tests de la voiture à la fois sur routes et au centre d' essais de BMW Group à Arjeplog,Les essais opérationnels et la validation du système de pile à combustible, des réservoirs d'hydrogène, de la batterie à puissance maximale et de l'unité centrale de commande du véhicule confirment que cette solution de mobilité sans CO2 peut allier plaisir de conduire durable, confort et performances Les essais effectués près du cercle polaire arctique montrent que BMW poursuit le processus de développement de la BMW iX5 Hydrogen.BMW produira une petite série de ce modèle à pile à combustible dans le courant de l'année 2022."Les essais hivernaux dans des conditions extrêmes montrent clairement que la BMW iX5 Hydrogen est également capable de performances maximales à des températures de -20°C et qu'elle représente donc une alternative viable à un véhicule 100% électrique", déclare Frank Weber, membre du conseil d'administration de BMW. "Pour que nous puissions proposer à nos clients un système de transmission à pile à combustible comme solution de mobilité durable et attrayante, il faut également que des infrastructures dédiées à l'hydrogène suffisamment importantes soit mises en place."Lors desautour d'Arjeplog, la BMW iX5 Hydrogen a démontré à quel point son système de propulsion à pile à combustible à hydrogène est fiable, confortable et puissant.La BMW iX5 Hydrogen a déjà fait des centaines de séances sur des bancs d'essai et des tests approfondis sur la route.A Arjeplog, dans un, le système de propulsion à pile à hydrogène offre la même facilité d'utilisation au quotidien qu'un moteur à combustion interne classique.La pleine puissance du moteur est rapidement exploitée.Même dans ces conditions de gel, le système de transmission continue à offrir toute sa capacité de réaction.Le remplissage des réservoirs d'hydrogène ne prend que trois à quatre minutes, même au cœur de l'hiver."Le système de propulsion à pile à hydrogène combine le meilleur des deux mondes de la propulsion, quelles que soient la période de l'année et les températures extérieures : il offre la liberté de déplacement sans émission locale d'un véhicule électrique et l'utilisation quotidienne sans contrainte - y compris les courts arrêts de remplissage - que l'on connaît des modèles à moteur à combustion interne", déclare Jürgen Guldner, vice-président de la technologie des piles à hydrogène et des projets de véhicules à hydrogène chez BMW.Le système de propulsion de la BMW iX5 Hydrogen associe la technologie des piles à combustible à un moteur électrique utilisant la technologie BMW eDrive de cinquième génération.L'hydrogène qu'elle utilise comme source d'énergie est stocké dans deux réservoirs de 700 bars en plastique renforcé en fibres de carbone (CFRP).La pile à combustible transforme l'hydrogène en électricité, générant une puissance de 125 kW/170 ch.Le moteur électrique peut déployer de la puissance supplémentaire grâce à de l'électricité stockée dans une batterie supplémentaire. Cette batterie est rechargée soit grâce à la récupération d'énergie, soit par la pile à combustible.Une puissance de 275 kW/374 ch est disponible lorsque le conducteur décide d'exploiter au maximum les capacités dynamiques de la voiture.La pile à combustible ne rejette que de la vapeur d'eau. Et la chaleur dégagée est exploitée pour chauffer l'habitacle de la voiture.Les systèmes de propulsion, de stockage d'énergie et de commande ont tous passé le test ultime d'endurance dans l' environnement extrême de la Laponie.Les pistes de glace et les routes enneigées spécialement préparées offrent les conditions parfaites pour tester le fonctionnement global de tous les systèmes de transmission et de châssis. Ces systèmes comprennent la direction, les ressorts et les amortisseurs, ainsi que le contrôle du châssis et l'interaction entre les freins à friction et la décélération par récupération d'énergie.L'alliance d'une pile à combustible et d'une batterie donne à la BMW iX5 Hydrogen un système de propulsion unique.La technologie de pile à combustible à hydrogène permet une mobilité durable sans être contraint par des températures extérieures extrêmement basses.